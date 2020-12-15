В Новосибирске увеличат инвестиции в футбол

Больше профессиональных футболистов, футболистов-любителей, тренеров и арбитров станет в Новосибирской области благодаря соглашению между Министерством спорта РФ, правительством региона, РФС и ОО «Новосибирская областная федерация футбола». Ожидается, что соглашение будет подписано до конца года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола направленно на пропаганду футбола среди детей, формирование здорового образа жизни. Соглашение также подразумевает развитие инфраструктуры, подготовку спортивного резерва и повышение результативности новосибирских команд.

Отмечается, что цели соглашения установлены до 2024 года. В частности, ожидается, что к этому году общее число жителей, систематически занимающихся футболом, увеличится до 36 600. Число футболистов, занимающихся в физкультурно-спортивных и образовательных организациях Новосибирской области, вырастет до 6 500. Количество тренеров в Новосибирской области, в том числе в государственных и муниципальных физкультурно-спортивных и образовательных организациях, увеличится до 165, а количество имеющих квалификационную категорию спортивных судей – до 149.

Для достижения этих целей запланирован ряд мероприятий, среди которых – проведение спортивных соревнований («Школьная футбольная лига», «Студенческая футбольная лига» и др.), присвоение академии ФК «Новосибирск» статуса регионального центра РФС, присвоение МБУ «СШ по футболу» статуса детского футбольного центра, открытие новых мужских и женских отделений по футболу в физкультурно-спортивных организациях Новосибирской области, повышение квалификации и обучение тренеров и спортивных судей, создание футбольных площадок и многое другое.

Фото: pixabay.com, автор- AllgyerDaniel