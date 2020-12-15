Реконструкцией «Пионера» займется «Новосибирскгражданпроект»

Генеральным подрядчиком на выполнение полного комплекса работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер», переданного городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева, стало ЗАО РСУ №5 «Новосибирскгражданпроект». Таковы результаты открытого конкурса, состоявшегося 15 декабря, сообщает пресс-служба мэрии города Новосибирска со ссылкой на департамент строительства и архитектуры мэрии.

Объект закупки – «Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра», начальная цена контракта – 350,1 млн рублей.

— Ранее мы получили 50 млн рублей из областного бюджета. Это позволило отыграть конкурс и начать строительные работы. Также средства на реализацию данного проекта были запланированы в федеральном бюджете, но только начиная с 2022 года. Для нас же было важно приступить к реконструкции здания уже в этом году. Чтобы ускорить получение средств из федерального бюджета, мэрией города и правительством Новосибирской области была проделана колоссальная работа. Нам удалось добиться финансирования с этого года. А дальше была задача получить подтверждение на всю сумму. И мы этого добились. Проведены конкурсные процедуры. 15 декабря будет ясно, кто победил. И тогда будем вести последовательное строительство, — говорил на выездном совещании по реконструкции здания бывшего кинотеатра мэр Анатолий Локоть.

Напомним, в середине ноября в мэрию города Новосибирска поступил проект соглашения между министерством строительства Новосибирской области и департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. По соглашению в 2020-2022 гг. на реконструкцию театра Афанасьева муниципалитет получит более 530 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

После реконструкции городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева получит современные помещения общей площадью 2984,4 кв. метров. Здесь появятся новые театральный и репетиционный залы. Количество посадочных мест – 211. Также будут специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Главный вход оборудуют пандусом. Предусмотрены парковочные места для инвалидов.

Сроки завершения работ в соответствии с конкурсной документацией – до 15 декабря 2022 года (включительно).

Фото Игоря Смольникова