В Новосибирске в 2020 году самой популярной профессией стали водители

В 2020 году самыми популярными поисковыми запросами по стране стали «водитель», «продавец» и «грузчик», выяснил аналитический центр Авито Работа. По сравнению с 2019 годом количество вакансий по самым востребованным у пользователей специальностям увеличилось на 27%, однако и конкуренция среди соискателей выросла на 38%. Отмечается, что в Новосибирске аналогичный топ-3 специальностей.

Помимо водителя, продавца и грузчика в топ-5 самых востребованных массовых профессий в Новосибирской области вошли разнорабочий (3%) и монтажник (1%). Самая популярная профессия — водитель (6%).

Количество вакансий в России по всем этим специальностям за год повысилось на 27%. Отдельные профессии показали даже больший рост, например, грузчики стали востребованнее у работодателей на 54%, а водители — на 30%. Однако увеличилась и конкуренция среди соискателей. Активность соискателей выросла на 38% в топ-5 специальностях, востребованных у работодателей. Самые большие темпы роста конкуренции среди водителей (+45% откликов по сравнению с предыдущим годом) и грузчиков (+43% откликов).

Самые большие медианные зарплаты (39 000 рублей) предлагают водителям и инженерам, причем в обоих случаях за год они выросли на 11%. Также на 8% повысился средний размер вознаграждения, которое работодатели предлагают продавцам (27 000 рублей). А вот у грузчиков и рабочих медианные зарплаты остались неизменными по сравнению с 2019 годом и составили 25 000 рублей и 30 000 рублей, соответственно. В Новосибирске больше заплатят монтажникам — 50 000 рублей.

В Астрахани, Барнауле, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Челябинске многие искали вакансии разнорабочих, в Волгограде, Иркутске, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Саратове, Ставрополе, Тольятти, Ульяновске — бухгалтеров. В Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге среди наиболее часто задаваемых поисковых запросов оказалась специальность повара. В Казани, Кемерово, Новокузнецке, Омске и Перми также искали вакансии строителей, в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Уфе — монтажников.

— Самыми востребованными группами массовых профессий у российских работодателей по итогам 2020 года (в порядке убывания количества вакансий) стали «Строительство», «Производство,сырьё, с/х», «Продажи» и «Транспорт, логистика». Таким образом, мы видим разрыв между потребностями работодателей и желаниями кандидатов — в первую очередь, в сфере строительства. Это объясняется сезонностью строительного бизнеса и более высоким порогом входа: не все соискатели готовы на тяжелую физическую работу, к тому же требующую определенных навыков обращения с материалами и инструментами. Работодатели, в свою очередь, не могут допускать простоя из-за отсутствия трудовых мигрантов и стремятся найти им замену, — говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

По его словам, очень популярным среди соискателей по итогам 2020 оказался раздел «Работа без опыта, студенты». А вот по динамике количества откликов на вакансии за прошедший год лидируют группы профессий «Госслужба, НКО» (+77% запросов), «Домашний персонал» (+63%) и «ЖКХ, эксплуатация» (+59%).