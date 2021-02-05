Корпоративное волонтерство — важный инструмент для социальных изменений

Важным фактором формирования в российском обществе культуры участия в различных волонтерских проектах, поддержки общественных, экологических и социальных инициатив становится опыт компаний, уже активно работающих в этом направлении. Председатель регионального представительства «Национального совета по корпоративному волонтерству», управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России Дмитрий Шарков рассказывает, как корпоративное волонтерство стало важным инструментом для построения внутрикорпоративных коммуникаций и для увеличения числа людей, вовлеченных в добровольчество.

— Дмитрий, ваша компания была одним из идейных вдохновителей и организаторов создания в Новосибирской области представительства Национального совета по корпоративному волонтерству. Как шло развитие регионального подразделения?

— Культура добровольчества постепенно становится неотъемлемой частью в решении социальных и экологических проблем в стране и регионах. Одним из последних подтверждений этому стала Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, объединившая усилия большого количества граждан и организаций, включая нашу компанию, в решении проблем, обусловленных COVID-19.

Бизнес, развивающий корпоративное волонтерство, уже внес значительный вклад в развитие добровольчества. Отправной точкой этого процесса стало объединение в 2014 году сил и ресурсов нескольких компаний на одной общественной платформе, которой стал Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ). Это позволило максимально широко распространять лучшие практики в регионах, изучать опыт друг друга в решении социально-значимых задач.

Сегодня география региональных представительств НСКВ охватывает 23 субъекта РФ. В Новосибирской области представительство НСКВ при организационной поддержке областного Минприроды было создано в 2018 году. Тогда в него входили шесть компаний, сейчас одиннадцать: «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», «ДХЛ Интернешнл», «Марс», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», «Пивоваренная компания «Балтика», «Энергопром-НовЭЗ, «РОСБАНК», «ОБУВЬ РОССИИ», «Новосибирский механический завод «Искра», ИП Ковалева О.А. и Новосибирское отделение «Сбербанка».

— Если проанализировать проведенную за это время работу, то чем занимаются корпоративные волонтеры? Для чего это нужно компаниям и сотрудникам?

— Корпоративные волонтеры — это сотрудники, которые инициируют, организовывают волонтерские акции или просто участвуют в них при поддержке своих компаний, добровольно вкладывая в решение общественно-значимой проблемы свой физический или интеллектуальный труд, а главное — свое время. Создавая условия и поддерживая волонтерские инициативы, компании дают возможность своим сотрудникам разнообразить корпоративную жизнь, открыть новые грани личной самореализации и роста, неформально и на равных общаться друг с другом вне зависимости от должности и опыта. Кроме того, волонтерство позволяет сотрудникам развивать коммуникационные и организационные компетенции. Потому что любая волонтерская акция, будь то уборка, озеленение территории, поддержка пожилых людей или людей с ограниченными возможностями здоровья, требует от участников управленческих навыков, умения планировать, координировать и т.д.

Одновременно компании решают вопросы развития персонала, сплочения команд, роста производительности труда, повышения лояльности сотрудников к своему работодателю. Публичным компаниям поддержка корпоративного волонтерства позволяет достигать и целей более высокого порядка. Участие сотрудников ФМИ в экологических акциях органично дополняет усилия компании по достижению целей устойчивого развития Глобального договора ООН, например цели №12 «Ответственное потребление и производство». Для этого наша компания инвестирует в программы энергосбережения и технического перевооружения производства.

— Насколько важна для корпоративного волонтерства, для продвижения идей и инициатив добровольчества поддержка региональных и городских властей?

— Поддержка важна — и, безусловно, взаимна. Реализуя волонтерские проекты, бизнес дополняет усилия государства по решению общественно значимых проблем. А профильные органы власти помогают бизнесу определить «болевые точки» в экологической или социальной сфере региона, найти авторитетных и надежных партнеров в лице социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Без экспертизы и предложений некоммерческого сектора, без координации усилий бизнеса, власти и СО НКО в рамках Межведомственного совета по развитию добровольчества в Новосибирской области реализация волонтерских проектов не принесет ожидаемого и долгосрочного эффекта.

— Важна ли для волонтеров общественная оценка и признание их деятельности? Какие стимулы внутри организаций подталкивают людей к участию в волонтерских проектах?

— Общественное признание волонтерского вклада сотрудников компаний является очень важным и дополняет внутреннюю мотивацию каждого волонтера. Волонтерство дает сотрудникам возможность обогатить свои личные ценности, почувствовать себя больше, чем частью бизнеса. И это, наверное, самое важное для каждого из них. Участвуя в волонтерских мероприятиях, все мы становимся лучшими версиями себя. А компании должны создавать для воплощения волонтерских инициатив благоприятные условия. Например, в ФМИ каждый сотрудник за год может использовать для волонтерской деятельности до пяти оплачиваемых рабочих дней.

— Как, по вашим оценкам, корпоративное волонтерство будет развиваться в этом году? Вернутся ли прежние практики после отмены ограничений?

— Можно ожидать, что в 2021 году (с учетом сохранения, ограничений, обусловленных COVID-19, по крайней мере в первой половине года) у сотрудников будут востребованы волонтерские проекты, предусматривающие наиболее безопасные варианты оказания помощи по самым разным направлениям: охрана окружающей среды, помощь пожилым, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, помощь приютам для бездомных животных и т.п.

В компаниях постепенно будет набирать популярность интеллектуальное волонтерство, когда сотрудники, используя свои профессиональные компетенции, помогают некоммерческим организациям с решением правовых вопросов, с переводом текстов, с подготовкой презентаций или разработкой стратегии развития. Такие проекты в условиях ограничения массовых мероприятий позволят компаниям разнообразить направления волонтерства и сделать упор на развитии индивидуального добровольчества.

Надеюсь, что эпидемическая ситуация позволит нам в этом году возобновить экологические акции при условии соблюдения мер предосторожности, например распределяя участки по посадке или уборке, устанавливая график участия в акциях так, чтобы волонтеры не скапливались на одном участке в одно время.

Подготовила Ольга Еренкова