В Новосибирске в июле купили два электромобиля

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года жители России приобрели 48 новых электрокаров. Это на 17,1% больше, чем в июле 2019 года (41 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что лидером модельного рейтинга в данном сегменте остается Nissan Leaf, в прошлом месяце он был приобретен в количестве 14 экземпляров. На втором месте — Jaguar I-pace, обладателями этой модели стали 10 россиян. Следующие три позиции в рейтинге занимают три модели Tesla — Tesla X, реализованная в количестве 8 шт., Tesla Model 3 (7 шт.) и Tesla Model S (4 шт.). В линейке новых электромобилей этим летом стал доступен к покупке новичок — полноразмерный кроссовер Audi E-Tron, и, судя по данным агентства, в июле у модели появились первые 3 покупателя. Кроме вышеперечисленных, в прошлом месяце россияне приобрели также 2 Hyundai Ioniq.

В региональной структуре этого рынка лидирует Москва, жители которой стали обладателями 13 новых электрокаров. Еще 8 автомобилей на электротяге получили прописку в Московской области. Кроме того — по 3 новых электрокара приписаны теперь к Приморскому краю и Иркутской области, по 2 приобретены — в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской и Тюменской областях, по одному — еще в 13 субъектах РФ.

По итогам семи месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей пока наблюдается отрицательная динамика. За этот период жителями РФ было куплено 169 таких транспортных средства, что на 10,1% меньше, чем за январь — июль 2019 года (188 шт.).

Фото pixabay.com — bayern-reporter_com