В Сибири зарегистрировали всплеск спроса на звонки с таксофонов

«Ростелеком» в Сибири зафиксировал значительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). По итогам первых шести месяцев 2020 года общий трафик вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже превысил показатели всего 2019 года.

Сибиряки стали гораздо чаще звонить по межгороду: в среднем по регионам количество вызовов по этому направлению увеличилось сразу в 24 раза. Внутризоновые соединения стали популярнее в 12 раз, а местные соединения прибавили 19%, сообщает пресс-служба компании ПАО «Ростелеком».

— Такой серьезный прирост вызовов с таксофонов прежде всего объясняется тем, что в прошлом году компания «Ростелеком» сначала отменила плату за звонки на стационарные телефоны по стране, а потом и на мобильные номера российских операторов связи. Кроме того, в этом году сыграла роль и пандемия, из-за которой жители отдаленных сел и деревень использовали старый проверенный способ связи с родственниками и друзьями в соседних районах или в других городах, — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Активнее всего в первом полугодии 2020 года таксофонами пользовались в Республике Хакасия: там количество звонков увеличилось сразу на 502 процента по сравнению с этим же периодом в 2019 году. В Забайкалье рост составил 326 процентов, в Красноярском крае — 318 процентов. При этом незначительный прирост звонков отмечен в Республике Бурятия и в Иркутской области: в этих регионах звонить стали чаще на 158 процентов. В Новосибирской области общий трафик телефонных соединений с таксофонов за указанное время вырос в 2,1 раза.

Фото предоставлено пресс-службой компании