В Новосибирске ввели ограничение на посещение кладбищ

По 30 апреля включительно приостановлено посещение новосибирских кладбищ, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность о погребении умершего.

В мэрии пояснили, что решение принято в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска.

В соответствии с постановлением мэрии также ограничен въезд на территории городских кладбищ автомобилей за исключением специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, и транспорта коммунальных служб.

Временные ограничения действуют на территориях всех семи городских общественных кладбищ.

Контролировать соблюдение режима временных ограничений въезда транспортных средств, а также обеспечивать безопасность дорожного движения на улицах и магистралях, прилегающих к территориям общественных кладбищ, в дни религиозных праздников будет полк дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по городу Новосибирску.

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