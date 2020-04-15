В Новосибирской области стартовали дорожные работы по нацпроекту БКАД — 2020

В 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)» нацпроекта запланировано провести работы на 91 участке автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Общая протяженность приведенных в нормативное состояние дорог составит 166,3 км, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На сегодня заключены все контракты по нацпроекту, дорожные организации приступили к подготовительным работам. На одном объекте на региональной сети – трассе Новосибирск – Кочки – Павлодар – производится отсыпка щебеночного основания. Вскоре дорожники приступят к устройству верхних слоев дорожной одежды из асфальтобетонной смеси. На остальных объектах работы планируется развернуть в конце апреля-мая, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, среди знаковых объектов этого года – улицы, которые вошли в проект Росавтодора «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в Дзержинском районе в областном центре отремонтируют ул. Селезнёва – она названа в честь Героя Советского Союза Михаила Селезнёва, который погиб в ожесточенном бою за деревню Сычково в Белоруссии в 1944 году. Еще одна улица – Громова – расположена в Кировском районе, она носит свое название в честь активного участника партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Игнатия Громова.

Важной задачей этого года в рамках нацпроекта является продолжение строительства дорог, обеспечивающих транспортную доступность многофункциональной ледовой арены в г. Новосибирске. Общая стоимость пяти объектов составляет 4,8 миллиарда рублей, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. Также продолжится реконструкция крупных региональных трасс – Новосибирск-Колывань-Томск, Новосибирск-Кочки-Павлодар и вылетных магистралей областного центра (ул. Кедровой, ул. Гусинобродское шоссе, ул. 2-я Станционная). Будут отремонтированы автомобильные дороги «Новосибирск-Сокур» в Мошковском районе и «М-52-Сузун».

Министр сообщил, что общий объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)» в 2020 году, составляет 4 млрд 662,7 млн рублей, из которых 1 млрд 490,0 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 394,4 млн рублей – средства областного бюджета, 778,3 млн рублей – средства местного бюджета.

В целом, общий объем дорожного фонда Новосибирской области на 2020 год составляет 16 млрд рублей. Средства предусмотрены на ремонт, капремонт, реконструкцию, проектирование, содержание автомобильных дорог и многое другое. Помимо работ по нацпроекту в этом году продолжится реализация других крупных проектов – строительство Восточного обхода и Южного обходов, мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, реконструкция трассы Р-254 «Иртыш».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области