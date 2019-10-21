В Новосибирске выдана первая электронная закладная

В Новосибирске 18 октября 2019 года выдана первая в регионе электронная закладная, сообщили в пресс-службе Росреестра по Новосибирской области.

— Электронная закладная введена в оборот с 01.07.2018 . Однако до недавнего времени отсутствовала необходимая для её заполнения XML-схема. И вот, наконец, необходимый электронный сервис внедрен в эксплуатацию, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что электронная закладная составляется путем заполнения специальной формы на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или на официальном сайте Росреестра, подписывается электронной подписью залогодателя и залогодержателя, а также подписью должника, если залогодатель является третьим лицом, и направляется в управление Росреестра по Новосибирской области с заявлением о выдаче электронной закладной.

— Заявление о выдаче электронной закладной и электронная закладная могут быть направлены на регистрацию нотариусом и подписаны только его электронной подписью, — подчеркнули в Росреестре.

Выдача электронных закладных существенно упрощает и сокращает процесс регистрации, снижает затраты на оформление документов, исключает утрату закладной и необходимость выдачи ее дубликата.

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