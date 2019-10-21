Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

Вместо трехлетнего соглашения по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске правительство Новосибирской области предложило мэрии областного центра заключить новое соглашение – сроком на один год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, такая мера принята в связи с отсутствием федерального финансирования на данный момент, что исключает возможность планирования работ сразу на трехлетний период.

— Стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому правительство Новосибирской области продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования на строительство станции метро «Спортивная» в г. Новосибирске, — отметил Анатолий Костылевский.

Отмечается, что новое соглашение сроком на один год позволит уже в этом году провести подготовительный этап работ по строительству станции метро стоимостью 385 млн рублей. Заказчиком данных работ выступает мэрия г. Новосибирска, при этом все средства заложены в областном бюджете. Анатолий Костылевский напомнил, что полномочия по строительству метрополитена относятся к муниципальным органам власти, которым, вместе с областными властями, необходимо предусмотреть финансирование на данные работы.

Фото: Юлия Данилова