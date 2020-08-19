В Новосибирске вырос спрос на праздники

Исследование Авито Услуг показало, что спрос на организацию праздников по стране в целом вырос на 99% с мая 2020 года, а в Новосибирске — на 60%. Новосибирцев интересуют услуги по организации свадеб, дней рождения и корпоративов — мероприятий, которые были запрещены во время самоизоляции, а теперь становятся еще популярнее, чем прежде, отмечается в результатах исследования.

В компании уточняют, что горожане стремятся не просто наверстать упущенное, но и готовы платить за то, чтобы повеселиться гораздо чаще, чем до пандемии. По сравнению с июлем-августом 2019 года спрос на такие услуги в России вырос на 70%, в Новосибирске — на 56%. При этом предложение о проведении праздников в Новосибирске увеличилось на 13% по сравнению с маем и на 26% по сравнению с прошлым годом.

— На эти показатели лишь отчасти влияет традиционная сезонность (например, играть свадьбу в мае считается «плохой приметой»). Очевидно, что россияне устали от изоляции и хотят повеселиться и провести время с родными и друзьями, особенно на фоне слухов о второй волне пандемии, — комментирует управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Список самых «тусовочных» городов по доле спроса на организацию вечеринок, возглавляет Санкт-Петербург (9% от всероссийского спроса). На втором месте Москва (7%), третье поделили между собой Казань, Краснодар и Нижний Новгород (по 3% от спроса). По росту количества запросов с мая лидируют Иркутск (+167%), также Санкт-Петербург (+150%) и Тольятти (+136%).

По информации 2ГИС, в рубрике «организация праздников» в Новосибирске на данный момент указано 456 компаний. Проведение массовых мероприятий в регионе по-прежнему запрещено.

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