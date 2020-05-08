В Новосибирске выявлено почти 9 тысяч новых потребителей услуги по обращению с ТКО

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области ООО «Экология – Новосибирск» продолжает формировать информационный банк данных потребителей коммунальной услуги, сообщили в пресс-службе регоператора.

— Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами – это единственная услуга, расчет платы за которую производится на каждого проживающего/зарегистрированного в жилом помещении человека. В настоящее время ООО «Экология – Новосибирск» не располагает полными сведениями о количестве проживающих в каждом домовладении. Но ежедневно ведется кропотливая работа по формированию полной информационной базы, — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что сведения о потребителях поступают из разных источников: органы местного самоуправления, государственные органы исполнительной власти, товарищества собственников недвижимости, некоммерческие партнерства, управляющие организации и т.д.

— Многие собственники не предоставляют достоверную информацию о количестве проживающих в жилом помещении. Например, оплачивают за предоставленную услугу только за одного человека 59,88 руб. в месяц, а по факту в доме проживает семья из 3-5 человек, — констатируют в компании. — В апреле по результатам представленных данных и проведенных проверок, произведена корректировка 3137 лицевых счетов в Новосибирске, доначисления по этим счетам произведены на 8974 человека. Так, в Ленинском районе в 577 индивидуальных жилых домах проживают 2307 человек, но оплата производилась только за 577. В Октябрьском районе в 560 домах проживают 2204 человека. В Дзержинском в 460 домах – 1891 человек. В Железнодорожном районе выявлен жилой дом, в котором зарегистрировано 30 человек.

Отмечается, что на сегодняшний день 14,5% потребителей оплатили выставленные счета с учетом корректировочных данных.

— С начала 2019 года ведется планомерная работа по формированию полной информационной базы о потребителях, — подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — Корректировка начислений будет производится по каждому выявленному факту несоответствия данных о количестве проживающих/зарегистрированных за полный период предоставления услуги.

Плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо вносить ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

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