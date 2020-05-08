Предприниматели могут пожаловаться на давление со стороны правоохранительных органов

Цифровая платформа «ЗАБИЗНЕС.РФ» представляет собой электронный ресурс для приёма обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

— Для того, чтобы воспользоваться услугами платформы необходимо зарегистрироваться и заполнить форму обращения, описать ситуацию (проблему) и приложить, по возможности, скан-копии подтверждающих документов. Предприниматель имеет возможность отслеживать ход решения ситуации в личном кабинете, ответ поступит в течение 30 дней. Можно оценить объективность ответа на обращение, сообщив решена ли проблема, — говорится в сообщении.

Ознакомиться с функционалом ресурса на практике можно на сайте забизнес.рф.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan