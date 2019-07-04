В Новосибирске за полгода введено в эксплуатацию более 338 тыс кв. метров жилья

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, за первые шесть месяцев 2019 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 338 211 кв. метров жилых площадей (119 % по сравнению с показателями первого полугодия 2018 года – 285 040 кв. метров), что составило 109 % в сравнении с плановыми показателями (310 000 кв. метров), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что 26 домов (281,768 тыс. кв. метров, 5 202 квартиры) – доля многоэтажного жилищного строительства. Еще два дома (2075 кв. метров, 39 квартир) относится к категории малоэтажных жилых домов.

Лидируют по объемам ввода Октябрьский (7 домов – 79,727 тыс. кв. метров, 1 335 квартир) и Ленинский (5 домов – 64,263 тыс. кв. метров, 1 439 квартир) районы.

Значительная часть новостроек (67 %) – каркасные дома. Удельный вес панельного домостроения – 21 %, кирпичного – 12 %.

За первое полугодие 2019 года на территории площадок комплексной застройки введено в эксплуатацию 10 домов (101,629 тыс. кв. м).

Из 5 241 новой квартиры 2 849 (54,3%) – однокомнатных и студий, 1 507 (28,8%) – двухкомнатных, 806 (15,4%) – трехкомнатных и 79 (1,5%) – четырехкомнатных и более.

Что касается индивидуального строительства, за период январь-май 2019 года введено 293 дома (54,368 тыс. кв. метров).

В мэрии Новосибирска подчеркнули, что к концу 2019 года в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 030 000 кв. м жилой площади.

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