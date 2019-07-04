«Терминал 1» приступил к строительству логистического комплекса в ПЛП

ООО «Терминал 1» построит на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области логистический комплекс класса А с общей площадью складских помещений 10 тысяч кв. м, сообщили в пресс-службе АИР Новосибирской области.

— Мы считаем этот проект важным как для развития ПЛП, так и для развития региональной логистики, поскольку недостаток качественных предложений по складам класса А в Новосибирске очевиден. Существующие предложения сконцентрированы в разных локациях и не могут удовлетворить потенциально крупного арендатора, который готов арендовать большие площади только в границах одного объекта, — считает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов.

Резидент планирует реализовать проект в две очереди в 2019-2022 годах. Общий объем инвестиций — около 150 млн рублей. Проект будет выполнен с учетом современных тенденций и технологий в логистике. В том числе будет использована концепция кросс-докинга (приемка, распределение и отгрузка продукции без размещения в зоне долговременного хранения), что позволит увеличить эффективность работы логистических операторов и скорость товародвижения внутри склада.

— Мы рассматривали несколько предложений по размещению нашего бизнеса, однако по совокупности факторов сделали выбор в пользу ПЛП. Среди преимуществ ПЛП — развитая инженерно-транспортная инфраструктура и удобство подключения к ней, что позволяет приступить к строительству объекта в максимально короткие сроки. Конечно, для нас принципиально важно примыкание к федеральной автотрассе, наличие железнодорожных путей и сортировочной станции, близость международного аэропорта, — отмечает директор ООО «Терминал 1» Владимир Скляров.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков отметил, что заявленная инвестором площадь складов достаточно маленькая.

— Рынок новосибирской агломерации насыщен складскими помещениями, но 10 тысяч кв. м несущественно увеличивают его емкость. Если девелопер понимает спрос, то пусть строит, — говорит эксперт. — Возможно, он закроет потребности резидентов ПЛП. Склады такого класса также могут быть востребованы резидентами, которые будут торговать в розницу.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2019 АО «РЖД», правительство Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал» подписали соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры на территории региона. По соглашению на территории ПЛП планируется строительство транспортно-логистического центра «Новосибирск». Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тысяч контейнеров в год. Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году. Ориентировочный объем инвестиций в проект — около 5 млрд рублей. В состав ТЛЦ также будет входить терминальная и складская инфраструктура. Кроме того, в ПЛП идет реализация проекта оптово-распределительного центра со складскими помещениями холдинга «РосАгроМаркет».

По данным rusprofile.ru, ООО «Терминал 1» создано в 2014 году, УК — 10 тысяч рублей. Учредитель — Владимир Скляров. Он также является собственником еще ряда компаний: ООО «Вуд-Молдинг», ООО «Бердские Двери-Строй».

На территории ПЛП сегодня реализуют свои проекты 18 компаний-резидентов, включая «Терминал 1».

Фото предоставлено пресс-службой АО «АИР»