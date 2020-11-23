В Новосибирске зальют 21 каток

К концу декабря в городе зальют 21 каток. Кроме того, для горожан будут работать 52 муниципальные хоккейные коробки, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Катки будут находиться по следующим адресам: Театральный сквер (площадь Ленина), Нарымский сквер, ул. Парковая, 88, ул. Станиславского, 1а, ул. Учительская, 49, ул. Софийская, 15, ул. Саввы Кожевникова, 39, ул. Зорге, 47, ул. Планетная, 53, ул. Республиканская, 12/1, ул. Учительская, 61/1, ул. Пархоменко, 2а, ул. Дуси Ковальчук, 191, ул. Мичурина, 10, ул. Заельцовский парк, 1, ул. Ельцовка 2-я, 12, ул. Стартовая, 43/1, ул. Золотодолинская, 2, к.1, ул. Ватутина, 107, «Дом отдыха» на ул. Микрорайон «Мочище», 4, ул. Колхидская, 8а, — уточнили в мэрии.

Отмечается, что в ПКиО «Центральный» и на Михайловской набережной катков не будет.

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