Кронштейны для светильника: основные виды и назначение

Разновидности и особенности кронштейнов

Кронштейны (держатели) классифицируются по нескольким признакам.

Тип прибора освещения

Держатели делают для различных устройств:

Для консольных светильников. Консольные кронштейны используют для организации основного освещения на улицах, магистралях.

Для прожекторных приборов. Чаще всего применяют для обустройства охранной, сигнализационной, рекламной иллюминации.

Для торшерных моделей. Устанавливают в парках, скверах и других пешеходных зонах.

Все типы приборов можно использовать под светодиодные, ЖКУ и РКУ-лампы.

Особенности конструкции

Кронштейны под светильники по конфигурации делят на:

Радиусные. Модель в виде большой трубы с размером от 0,5 м, загнутой под углом. Применяют для уличной, магистральной подсветки.

Угловые. Изделие из нескольких, часто небольших (от 0,2 м), труб, сваренных под углами. Используются повсеместно.

Т-образные. Длина соединенных перекладин зависит от количества приборов, которые могут быть расположены в верхней или нижней части. Т-образные установки хорошо подходят для пешеходных зон, дворов частных домов, дач.

Торшерный. Кронштейн в виде вертикальной трубы любой длины, на которую ставят венчающие приборы. Устанавливают в парках, скверах, садах.

Количество, расположение рожков

Бывают кронштейны 1-2-3-4-рожковые, и располагаются эти рожки под разными углами:

0° – двойные, находятся друг над другом;

15° – стандартный угол для кронштейнов из 2 рожков;

90° – это Г-образные, Т-образные, крестообразные модификации;

180° – направлены в противоположные стороны.

Одно- и двухрожковые кронштейны в 180° ставят вдоль дорог, чтобы освещать дорожное полотно и тротуары. Многорожковые (3-4) – вариант для общественных территорий, где необходимо много света. Когда нужно поставить более 4-х приборов, используют «корону» – замкнутую круглую или квадратную конструкцию, на которую по периметру крепят светильники/прожекторы.

Количество светильников, их расположение, как и наклон, разворот, высоту и вылет конструкции определяют индивидуально при создании осветительного проекта. Выбрать любой тип кронштейна и заказать проектирование системы наружного освещения можно в ТПК «СЭТ» https://svetilniki-opory.com/kronshtejni-dlja-svetilnikov.

Тип крепления на опору

Кронштейн для светильника на опору крепится разными способами. В зависимости от этого держатели бывают:

Концевые на обечайке или «юбке». «Юбка» – это конусный элемент внизу кронштейна. Держатель сажают на столб и крепят к нему болтами через резьбовые отверстия на обечайке. Такой способ монтажа подходит для трубчатых и конусных опор. Ставятся, когда нужно осветить участок широко или по кругу.

Настенные. Крепят к стенам, заборам, в том числе бетонным, через приваренную к держателю планку. Делают это с помощью дюбелей, анкеров, саморезов.

Приставные. Кронштейн «притягивают» к опоре сбоку и крепят хомутами, которые повторяют ее контур. Они могут быть в виде круга, квадрата, многогранника. Это универсальные держатели – монтаж может осуществляться на несущие конструкции любой формы и материалов. Чаще всего необходимы, когда нужно дополнительное освещение.

Материал, защитное покрытие

Кронштейны делают из металлических труб, диаметр которых зависит от требуемой длины конструкции и веса светотехники.

Защитный слой бывает в виде устойчивого к выгоранию порошкового окрашивания, долговечного, прочного цинкования или цинкования+окрашивания. Последний вариант обеспечивает максимальную антикоррозийную защиту и декоративность.

При выборе кронштейнов важно учитывать размер объекта и требования к его подсветке.

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