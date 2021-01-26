В Новосибирске запись в первый класс пройдет по новым правилам

Департамент образования мэрии города Новосибирска напомнил о правилах приема детей в первый класс, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. В этом году заявления от родителей принимаются на два месяца позже — с 1 апреля.

С 1 апреля по 30 июня заявления принимаются от тех семей, что проживают на территории, которая закреплена за школой. Дети в таком случае имеют приоритет. После завершения приема в течение трех рабочих дней будут изданы приказы о зачислении. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Заявление о приеме и другие документы подаются одним из следующих способов: лично в общеобразовательную организацию, через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной организации, с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.