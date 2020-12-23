В Новосибирске завершено расследование по факту грабежа драгоценных камней

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2017 году, с целью развития направления по сбыту изготавливаемой продукции, генеральный директор ООО «Тайрус» привлек к работе менеджерами по продаже изготавливаемых компанией синтетических кристаллов и изделий из них ранее ему незнакомых двух местных жителей, без включения их в штатную численность сотрудников ООО «Тайрус».

29 апреля 2019 года в дневное время указанным лицам, стало известно о том, что директор ООО «Тайрус» принял решение о вывозе с места хранения – офиса ООО «Тайрус» складского запаса продукции, произведенной обществом в виде синтетических кристаллов и их производных. Они решили самостоятельно осуществить сбыт произведенной продукции с целью извлечения прибыли.

— Злоумышленники похитили синтетические кристаллы изумруда колумбийского цвета в виде необработанных пластин общим весом 128 кг, синтетические кристаллы изумруда бразильского цвета в виде необработанных пластин общим весом 34 кг, синтетические кристаллы изумруда АВ (традиционного) в виде необработанных пластин общим весом 156 кг, синтетические кристаллы александрита в виде необработанных кусков (лодочек) общим весом 23 кг, ограненные вставки из выращенных (синтетических) кристаллов изумруда, корунда, александрита общим весом 295,68 грамм, и необработанные (синтетические) кристаллы этих же материалов общим весом 805,59 грамм (выставочный материал), синтетического голубого берилла аквамаринового цвета общим весом 1 401 грамм, упакованные в пластиковые контейнеры и бумажные коробки. После чего злоумышленники скрылись, распорядившись впоследствии похищенным имуществом по своему усмотрению, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она уточнила, что имущественный ущерб ООО «Тайрус» составил свыше 575 млн рублей.

Кроме того, в январе 2019 года одним из обвиняемых было учреждено ООО «МонтеКристал», основным видом деятельности общества являлась обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря. В ходе осуществления указанной деятельности одним из обвиняемых было подыскано ООО «Ювелит», после, между ООО «Тайрус» в лице генерального директора и ООО «Ювелит» был заключен договор поставки ювелирных синтетических вставок.

У злоумышленника возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба ООО «Тайрус».

— Реализуя возникший преступный умысел, он организовал изготовление заведомо подложного соглашения, после чего организовал направление электронной почтой подложного соглашения в ООО «Ювелит», которое было подписано директором, не осведомленным о преступных действиях злоумышленника, тем самым обманывая его об обстоятельствах заключения договора. В связи с чем, ООО «Ювелит» осуществило перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Монте Кристал» в сумме свыше 381 тысячи рублей в качестве расчета за ранее поставленную продукцию ООО «Тайрус», — добавила Анастасия Кулешова.

Гендиректор ООО «Тайрус» обнаружил преступные деяния и деньги были возвращены.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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