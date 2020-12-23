Главу ТУАД Новосибирской области заподозрили во взяточничестве

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства по фактам совершения ими коррупционных преступлений (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западно- Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

— По предварительным данным в период августа-декабря 2020 года на территории г. Новосибирска начальник казенного учреждения лично и через посредника, которым выступал его брат, получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки в виде денег в суммах 100 000 рублей и 5 000 000 рублей за свое общее покровительство в отношении представляемых ими организации, которое выражалось в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время начальник учреждения, его брат и двое представителей коммерческих организаций задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски в учреждении, коммерческих организациях и в жилых помещениях подозреваемых.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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