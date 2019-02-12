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В Новосибирских магазинах «Обуви России» заработали пункты выдачи посылок DPD

Всего в России к сети DPD Pickup было подключено более 20 торговых точек.
  • 12/02/2019, 17:08
В магазинах «Обувь России» заработали пункты выдачи посылок DPD

Группа компаний «Обувь России» начала новый проект с DPD, крупнейшим коммерческим оператором экспресс-доставки РФ. Партнеры успешно завершили тестирование пунктов выдачи онлайн-посылок DPD, расположенных в магазинах розничных сетей «Обуви России», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта, запущенного в декабре 2018 года, к сети DPD Pickup было подключено более 20 торговых точек в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ и других. В дальнейшем планируется подключить еще около 150 магазинов.

— Партнерство с компанией DPD является частью стратегии «Обуви России» по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка интернет-торговли. Реализацию этой стратегии компания начала в 2018 году, — отметили в компании.

В пресс-службе уточнили, что  на текущий момент «Обувь России» сотрудничает с двумя крупными операторами логистического рынка российского e-commerce и выдает более 1500 онлайн-заказов в неделю. Группа будет дальше развивать новое направление и подключать к нему новых партнеров.

Фото: пресс-служба компании

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