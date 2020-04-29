В Новосибирской области 29 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 10 утра 29 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 29 человек, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что всего в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны по выздоровлению, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 8 человек – на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 78 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 574, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека – в Черепановскую ЦРБ, 1 – в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 29 672 теста на коронавирусную инфекцию.

Фото: с сайта оперштаба