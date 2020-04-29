«Инвитро» начнет массовое тестирование на антитела к коронавирусу SARS-COV-2

Группа компаний «Инвитро» начнет проводить тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что лабораторные исследования для качественного и количественного определения антител класса G (IgG) будут проводиться с применением технологии иммуноферментного анализа (ИФА). Взятие биологического материала (венозная кровь) будет производиться в медицинских офисах компании*. Старт тестирования намечен на вторую половину мая текущего года.

Стоимость теста составит от 950 до 3 500 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от типа выполняемого теста.

В клинике подчеркнули, что исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

К исследованию на антитела к SARS-CoV-2 будут подключены все расположенные на территории России клинико-диагностические лаборатории группы компаний — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 000 таких тестов. Срок выполнения исследования составит до 2 суток без учета дня взятия биологического материала.

Данный вид исследований позволяет определить наличие в сыворотке крови человека специфических антител к вирусу SARS-CoV-2. Тесты предназначены для выявления антител класса G (IgG). Они позволят:

выявить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у лиц с бессимптомным или субклиническим течением инфекции (по наличию в крови IgG антител);

оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию COVID-19 (по уровню IgG антител в крови).

В «Инвитро» планируются следующие исследования:

Тест для количественного определения в крови уровня иммуноглобулинов IgG к вирусу SARS-CoV-2;

Тест для качественного определения в крови иммуноглобулинов IgG к вирусу SARS-CoV-2.

В случае с заболеванием COVID-19 с помощью тестов на специфические IgG антитела также можно провести скрининг выздоровевших пациентов, которые могут быть донорами для проведения сывороточной терапии тяжелым больным. Тест может быть востребован для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции.

— Запуск массового тестирования на антитела к SARS-CoV-2 – назревшая и в высшей степени своевременная мера. Сегодня все мы видим, какие беспрецедентные усилия принимают наши коллеги, врачи, работающие в приемных покоях и реанимационных отделениях больниц, в поликлиниках, да и вся российская система здравоохранения. Мы в «Инвитро» также стараемся внести свой вклад в эту борьбу. Уже почти месяц мы ведем тестирование на SARS-COV-2 методом ПЦР, выступая в качестве централизованной лаборатории и выполняя исследования для пациентов государственных медицинских учреждений, для врачей, медицинских работников и пациентов. За это время наши лаборатории выполнили более 20 000 тестов. Массовое тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции — это важная веха в нелегкой борьбе с пандемией. Оно поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а самим нашим пациентам – правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях, — подчеркнул основатель и генеральный директор группы компаний «Инвитро» Александр Островский.

Как сообщалось ранее, «Инвитро» участвует в масштабном проекте по поддержке массового тестирования на COVID-19, выступая в роли централизованной лаборатории и принимая биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений. В настоящее время исследования выполняют три лабораторные комплекса группы компаний, расположенные в Москве, Новосибирске и Челябинске. В сутки выполняется до 2 000 тестов. Такие действия группы компаний «Инвитро» являются частью системных мероприятий государства и национальной системы здравоохранения по борьбе с пандемией.

Для выполнения исследований на коронавирус в качестве централизованной лаборатории были направлены значительные технологические, организационные и человеческие ресурсы группы компаний. Часть помещений клинико-диагностических лабораторий переведена в специальный режим работы таким образом, чтобы обеспечить эффективный и безопасный для сотрудников процесс работы с образцами. Были выделены помещения и оборудование, подготовлено необходимо количество средств индивидуальной защиты, сотрудники прошли специальное обучение и выполняют только данный вид исследований.

* — точный список медицинских офисов, в которых осуществляется тестирование, будет известен ближе к дате старта тестирования.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фото предоставлено компанией