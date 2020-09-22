В Новосибирской области автотранспорта, работающего на газомоторном топливе порядка 20%

В Новосибирскую область 22 сентября прибыли участники автопробега на газобаллонном оборудовании «Отпуск на автомобиле». В центре внимания акции находятся вопросы использования газомоторного топлива как менее опасного для экологии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин, в столице региона порядка 20% от общего количества автомобильного транспорта используют газомоторное топливо. В районах области данный вид топлива не используется из-за ограничения по количеству заправочных станций. В настоящий момент на территории Новосибирской области функционируют 7 газозаправочных станций, 5 из них расположены в г. Новосибирске, 1 – в г. Бердске, 1 – в г. Барабинске. Более 1600 автотранспортных средства региона переведено на компримированный газ.

— Правительством области предусмотрена программа субсидирования общественного транспорта. В первую очередь, речь идет о снижении транспортного налога до 10% от номинальной ставки: владельцы транспортных средств, работающие на газе, платят всего 10% от размера транспортного налога. И по второй программе проводится субсидирование муниципальных перевозчиков в части приобретения автобусов – правительство региона субсидирует 50%. Если владелец автотранспортного предприятия покупает автобус на метане, то процент субсидирования увеличивается на 20%, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — Использование газомоторного топлива не только экономично для владельцев транспорта, но и наносит меньший вред экологии.

Отмечается, что Новосибирск стал 25-м городом страны, где остановилась колонна автопробега. В ходе мероприятия были представлены различные модели автомобилей на газомоторном топливе, среди них легковые машины Lada Largus, Lada Vesta и тягач Scania, автобус НеФаз. К колонне в Новосибирской области присоединились автомобили местных перевозчиков Volgabus, Паз, НеФаз, Ютонг, Лада Веста.

Инициатором автопробега выступило Правительство Республики Саха (Якутия). Колонна стартовала в г. Санкт-Петербурге. Основная цель участников мероприятия – популяризация и развитие рынка газомоторного топлива. В планах автомобилистов посещение 20 регионов России. Завершится автопробег «Отпуск на автомобиле» в г. Мирный в начале октября.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области