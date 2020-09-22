В августе в Новосибирске зарегистрировано рекордное количество ДДУ

В Новосибирской области в августе достигнут наивысший за последний год показатель по регистрации сделок на первичном рынке: зарегистрировано более 2,8 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что на 30% больше предыдущего месяца и на 73% выше августа прошлого года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Ежедневно новосибирским Росреестром в течение августа 2020 года регистрировалось более 130 договоров участия в долевом строительстве, в предыдущем месяце – 99, а в августе прошлого года показатель был на уровне – 74.

Отмечается, что Новосибирская область входит в первую десятку регионов России по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве.

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