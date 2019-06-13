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В Новосибирской области будет создана торговая площадка для заключения онлайн-сделок

В настоящий момент сайт находится в разработке.
  • 13/06/2019, 21:21
В Новосибирской области будет создана торговая площадка для заключения онлайн-сделок

В Новосибирской области будет создана Платформа субконтрактации: многофункциональный сайт, где будет доступен обмен информацией о компаниях, о формируемых заказах на продукцию, на инженерные разработки и производственную кооперацию. Платформа позволит заключать онлайн-сделки между участниками. Безопасность будет обеспечена технологией блокчейн: неразрывной последовательной цепочке блоков на множестве компьютерах с информацией, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Концепцию площадки построили на трех элементах: стандартизации инженерных разработок и производственных процессов, создании особого профиля каждого аккредитованного предприятия, формировании взаимного доверия контрагентов на безопасной базе. По данным создателей, это будет первая торговая, а не информационная площадка в России, где продвижение заявок, акцепт и контроль исполнения заказа будут проходить автоматически.

Отмечается, что в состав рабочей группы по разработке Платформы субконтрактации вошли представители общественных и промышленных организаций: гендиректор ЗАО «Сибирское правовое агентство» Святослав Мороз, гендиректор ПАО «Сиблитмаш» Анатолий Масалов, президент МАРП Сергей Карпекин, председатель Совета директоров СКБ «Сибэлектротерм» Михаил Кузьмин, гендиректор ЗАО «Завод Труд» Юнус Ислямов.

― Платформа имеет все шансы стать примером реализации государственной политики цифровизации национальной экономики в том числе в рамках профильного нацпроекта, ― отмечает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. ― Создание площадки также поможет еще эффективнее включить промышленные предприятия, общественные организации в реализацию Стратегии развития области – а это возможность быть услышанным и взглянуть на вещи с разных сторон.

 В настоящий момент сайт находится в разработке.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга

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