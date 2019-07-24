В Новосибирской области будет внедрен новый стандарт развития конкуренции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о внедрении в регионе нового стандарта развития конкуренции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что целями внедряемого стандарта является содействие формированию прозрачной системы работы органов исполнительной власти субъектов РФ для реализации результативных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей, а также субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества. Стандарт призван создать стимулы и содействовать формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, содействовать повышению уровня конкурентоспособности их продукции и устранению административных барьеров. Его основными принципами являются ориентация на потребителя, системный подход и прозрачность деятельности.

В рамках реализации стандарта на основе анализа результатов мониторинга и лучших практик работы органов исполнительной власти субъектов РФ предусматривается разработка на уровне региона «дорожной карты», а также формирование перечня товарных рынков с описанием текущей ситуации и анализом основных проблем и методов их решения. В перечень включается не менее 33 товарных рынков, а в «дорожной карте» предусматриваются соответствующие мероприятия по развитию конкуренции на этих товарных рынках.

Также в рамках стандарта предусматривается создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, обеспечения учета мнения потребителей товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий при осуществлении тарифного регулирования, а также при согласовании и утверждении схем территориального планирования. Стандарт предписывает реализацию ряда мер по повышению уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей о состоянии конкуренции и деятельности по содействию ее развитию.

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