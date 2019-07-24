Кандидаты предлагают реформировать гортранспорт и структуру мэрии

В рамках круглого стола в редакции издания «Комсомольская правда» участники выборной гонки рассказали, какие ставят перед собой цели и что намерены изменить в жизни города в случае возможного избрания. Примечательно, что ровно половина участников дискуссии уже представляет власть, будучи депутатами городского и регионального уровней, то есть имеют возможность для реализации анонсированных целей. Это депутат заксобрания Дарья Украинцева (фракция ЛДПР, выдвинута в мэры от партии «Зеленые) и депутаты горсовета Наталья Пинус (независимая депутат, выдвинута от «Российского общественного союза»), Евгений Лебедев (ЛДПР) и руководитель избирательного штаба действующего мэра Анатолия Локтя, секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Из «необремененных мандатами» кандидатов в дискуссии приняли участие глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко и представитель «Партии возрождения России» (от нее выдвинут гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев) Александр Агеев.

Что касается видения развития города на предстоящий период, то, в частности, представитель КПРФ Ренат Сулейманов напомнил основные тезисы пятилетнего плана, ранее озвученного действующим мэром города Анатолием Локтем, и назвал ряд цифр по итогам работы мэрии за последние несколько лет.

— Наш кандидат находится в более сложном положении на этих выборах, поскольку идет на второй срок, — говорит секретарь обкома КПРФ. — С одной стороны, у него есть определенный багаж, с другой — с ним связывают определенные проблемы. Программа Локтя основывается на итогах пятилетней работы его и его команды, на тех результатах, которые были достигнуты, и на тех действующих документах, которые мы с коллегами принимали.

Как уже ранее сообщалось, основные направления, на которых делает акцент Локоть как кандидат — комфортный город, транспортная доступность, развитие социальной сферы, спортивный город, культура и искусство, наука и промышленность, экономика и инвестиции.

Вместе с тем в КПРФ признают и ряд проблем, в настоящий момент стоящих перед командой мэрии.

— Да, проблем у города достаточно много, — говорит Сулейманов. — Некоторые достались в наследство от предыдущих руководителей. Кадровая проблема существует. Но надо понимать, что Анатолий Евгеньевич на пост мэра пришел как оппозиционный кандидат в сложившуюся структуру, где до 80% — его политически противники на выборах. И он должен был обеспечить работоспособность этой структуры. Был заменен высший слой руководителей — кто-то сразу, кто-то позже. То, что необходимо привлечение свежих кадров, это было и есть. Но должна сохраняться преемственность, управляемость, подготовка и выдвижение молодежи

О необходимости кадровых изменений в мэрии высказалась и Наталья Пинус.

— Самым главным считаю необходимость реализовать административную реформу в мэрии, — считает депутат. — Это должно быть предприятие, которое работает в интересах горожан. А система не менялась чуть ли не с советского времени. Она работает неэффективно, может работать дешевле и быстрее. Нужно пересобрать этот механизм и подчинить решению конкретных задач.

Помимо реализации административной реформы, депутат, по ее словам, проводит в настоящее время встречи с горожанами, обсуждает проблемы и пожелания.

— Моя программа на стадии выхода и посвящена самым разным направлениям: административная реформа, наполнение бюджета, дорожное строительство, ЖКХ, экология, благоустройство, архитектура, градостроительство и другие, — говорит Пинус. — В каждом районе и микрорайоне есть свои «узкие места», которые нужно решать. Свою кампанию я начну с дорожной карты по конкретным локальным вопросам.

Предложения и пожелания новосибирцев собирает и депутат заксобрания Дарья Украинцева. В то же время основной акцент в своей избирательной кампании она намерена сделать на вопросах чистоты окружающей среды.

— В первую очередь, это развитие города для людей, а не для транспорта, — рассказывает Украинцева. — У нас сейчас популярна тема развития дорог, строительства дорогих мостов. Я считаю, что все-таки нужно развивать общественный транспорт. Уже доказано, что основная часть загрязняющих веществ образуется от транспорта. Кроме того, считаю необходимым развитие зеленых зон, причем не только общепопулярных, как, например, набережная, куда сейчас все средства возможные и невозможные уходят. Я говорю о развитии именно зеленых уголков во дворах. Нам нужны те зеленые участки, которыми жители могли бы наслаждаться.

В решении транспортных проблем Украинцеву поддерживает и выдвинувшая ее партия «Зеленые». Об этом на круглом столе сообщил руководитель регионального отделения партии Игорь Украинцев.

— Приоритет любого прогрессивного человека, который думает о завтрашнем дне, — это город для людей, — говорит лидер «Зеленых». — Мы, в первую очередь, должны строить не мосты и развязки, а станции метро, модернизировать общественный транспорт. То положение дел, которое в городе сегодня, не устраивает. Это основной месседж, что мы слышим от новосибирцев.

Более радикально о транспортной составляющей в городе говорит директор агентства недвижимости Дмитрий Холявченко.

— Если в городе появляются выделенные линии, то на Красном проспекте, где есть метро, — рассказывает Холявченко. — Отсутствует тактическое управление процессами, отсутствует система управления городом в каждой отдельно взятой сфере. Давайте измерим, наконец, автопотоки, наметим выделенные линии, примем, наконец, приоритет общественного транспорта перед автомобильным. Было конкретное предложение общественников: сделать выделенную линию с «Родников» до площади Калинина. Было сказано, что это противоречит каким-то внутренним требованиям, что там недостаточное количество полос.

Другая насущна задача, обозначенная Холявченко, это ситуация в строительной отрасли и наведение порядка в ответственных за нее структурах городской власти.

— Управление административными процессами в состоянии хаоса, — говорит директор агентства недвижимости. — Впечатление, что мэрами являются чиновники, связанные с земельными отношениями, строительством и архитектурой, с распределением участков под застройку. За последние годы не уменьшилось количество 25-этажных башен. Еще более страшная картина связана со строительством массивов на окраинах, которые в ряде случаев строятся без социальной и транспортной инфраструктуры. Значительная часть застройщиков — на грани экономического коллапса.

О необходимости навести порядок в структурах городской власти заявляет и представитель «Партии возрождения России» Александр Агеев, предлагающий для этого систему «распределенных отчислений». По мнению Агеева, такая система позволит повысить эффективность каждого из сотрудников мэрии в разы и сократить необходимость телодвижений каждого из них в решении того или иного вопроса.

— Мы уже провели аудит и знаем, что получим в результате внедрения данных технологий, — говорит Агеев. — Это шестикратный рост производительности труда работников в мэрии, районных администрациях. Кроме того, после внедрения этой системы примерно у 50 тысяч человек исчезнет необходимость ездить на работу: надел тапки, спустился на 1 этаж — и ты уже на работе. Соответственно, транспортная проблема будет решаться не строительством дорог, а переносом рабочих мест в район проживания. Остальное — это длинное техническое описание технологии на несколько тысяч страниц.

Правда, пояснить механизм увеличения производительности труда того или иного чиновника, Агеев, отвечая на вопрос ведущего круглого стола, затруднился.

Реформировать управление, но не «сверху», а «снизу» предлагает и Алексей Южанин. По его мнению, ряд полномочий в решении хозяйственных вопросов необходимо передать общественности, ТОСам. Это поможет более эффективно данные вопросы решать.

— Город — это некое предприятие по оказанию услуг населению, — говорит Южанин. — Услуг масса. Это вопросы хозяйственного плана. Большинство хозяйственных вопросов могут решаться на уровне ТОСа. Если направить деньги в ТОСы, то с кадрами у нас вопросов не станет. Без средств местное самоуправление развиваться не будет. А сам мэр, будь он трижды величайшим человеком, просто не может этого сделать, потому что сама система устроена таким образом, что на каждом шагу могут возникать препятствия. Участие горожан в решении судьбы города намного эффективнее того, что мы имеем сейчас.

О своем видении развития Новосибирска рассказывает депутат горсовета Евгений Лебедев.

— Программные требования отображают ключевые моменты, которые касаются проведения административной реформы, вопросов благоустройства, — говорит депутат. — Программа кандидата должна содержать выполнимые, а не популистские заявления. Я бы пошел от простого к сложному в ходе реализации этих требований, поскольку сложные вопросы решать и по времени дольше, и по средствам затратнее. Поэтому для того, чтобы обеспечивать и показывать результаты, нужно решать те вопросы, которые сегодня могут быть сняты с повестки дня.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Кроме названных кандидатов о своем желании побороться за пост мэра уже заявили координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), бывший заместитель мэра Данияр Сафиуллин («Родина»), управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер (самовыдвижение), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), первый секретарь партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

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