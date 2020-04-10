В Новосибирской области еще три новых случая заражения COVID-19

По данным оперативного штаба на 11 утра 10 апреля в Новосибирской области зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 21. 8 пациентов выздоровели, сообщили в оперативном штабе.

— Все новые пациенты – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в детскую больницу №3 за сутки поступило 3 детей с подозрением на коронавирус, они приехали из Москвы и Калининграда. Выписали двух пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтвержденным диагнозом.

Фото с сайта оперативного штаба