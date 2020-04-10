«Градопроект» построит дорогу к Ледовой арене

По итогам электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади им. профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска» победителем признано ООО СК «Градопроект», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Согласно протоколу, на конкурс поступило три заявки от участников закупки. Все участники, направившие заявки, обладают достаточной квалификацией, необходимой для выполнения данного вида и объема работ.

— В ходе проведения аукциона ни один из участников не направил понижающего ценового предложения. По правилам контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд такой аукцион признается несостоявшимся, но участник, направивший первым свою заявку, признается победителем данного аукциона, — уточнили в мэрии.

Заявки ранжировались следующим образом:

— 1 место – ООО СК «Градопроект»;

— 2 место – ОАО «Новосибирскавтодор»;

— 3 место – ООО «Сибстройпроект».

Отмечается, что все заявители являются новосибирскими компаниями, а проектом контракта предусмотрено привлечение на субподряд организации из числа малого бизнеса и/или социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 35 % от цены контракта.

Начальная максимальная цена контракта составила 455 млн 153 тыс. рублей.

Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2021 год в размере 8 млн 910 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области на 2021 год в размере 446 млн 243 тыс. рублей.

Первый этап включает виды работ: подготовительные работы, устройство насыпи из песка, устройство армогрунтовых стенок, укрепление откоса георешетками и устройство ливневой канализации. Второй этап заключается в укреплении откосов георешетками.

Согласно проекту графика выполнение работ предусмотрено в два этапа. Начало первого этапа — не позднее десяти дней с даты заключения контракта до 20 ноября 2020 года, начало второго этапа — со 2 января 2021 года до 31 января 2021 года.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области