В Новосибирской области количество получателей пенсии достигло 835 тысяч человек.

На сегодняшний день Отделение ПФР по Новосибирской области обеспечивает выплаты 835-ти тысячам получателей пенсии, сообщили в пресс-службе ОПФР. Отмечается, что с начала текущего года отделением пенсионного фонда направлено уже около 76 миллиардов рублей на выплаты данной категории граждан (пенсии, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и инвалидам и т.д.).

Напомним, что с прошлого года изменился возраст выхода на страховую пенсию по старости (65 лет для мужчин и 60 для женщин). Однако для граждан, которые в 2019-2020 г.г. достигают прежнего пенсионного возраста, предусмотрены льготные условия установления страховой пенсии по старости. Они могут оформить пенсию на полгода раньше достижения нового пенсионного возраста. Так в первом полугодии 2020 года пенсии назначаются (назначались) мужчинам в 60,5 лет (рожденным во втором полугодии 1959 года) и женщинам в 55,5 лет (второго полугодия 1964 года рождения).

Назначаются также и досрочные пенсии — по профессиональным и социальным мотивам, а также за большой стаж: мужчинам со страховым стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет.

Устанавливаются сегодня пенсии и тем гражданам, кто достиг пенсионного возраста в прошлом году, но по каким-либо причинам не обратился в органы ПФР за установлением пенсии, а также тем, кто обратился за установлением пенсии в прошлом году, но пенсия ему не была установлена в связи с несоблюдением остальных необходимых условий, например, не хватило страхового стажа либо пенсионных коэффициентов. Они их приобрели (например, доработали необходимый стаж), соответственно приобрели и право на страховую пенсию.

В полном объеме устанавливаются и пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспособность. Эти пенсии назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

В ОПФР рассказали, что с начала 2020 года специалистами ПФР нашего региона назначено свыше 16 тысяч пенсий, из них более 14 тысяч – страховых. Остальным обратившимся гражданам установлены социальные пенсии либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

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