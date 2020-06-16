С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств, обуви и табачной продукции

С 1 июля 2020 года вводится обязательная маркировка лекарств, обуви и табачной продукции, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ). Такая мера станет очередным этапом по внедрению российской системы цифровой маркировки и прослеживаемой товаров, направленной на повышение эффективности контроля за качеством продукции и снижение объемов контрафакта.

— С 1 июля на вышеуказанные товары при их ввозе или выпуске в свободное обращение будет необходимо наносить цифровой код, защищенный специальной криптографической меткой. Предполагается, что с помощью мобильного приложения каждый потребитель сможет сканировать данный код и ознакомиться с подробной информацией о товаре, — напомнили в СТУ.

Отмечается, что в 2020 году также станет обязательной маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек, а с 2021 года – отдельных товаров легкой промышленности.

Фото: pixabay.com, автор- MichaelGaida