В Новосибирской области количество вакансий в металлургии за полгода выросло на 5%

По итогам первого полугодия 2020 года регион вошел в двадцатку лидеров страны по количеству вакансий от компаний из металлургической отрасли – на Новосибирскую область приходится 2,5% всех предложений работодателей-металлургов. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, проанализировав состояние рынка труда в отрасли «Металлургия, металлообработка».

— В Новосибирской области металлургия находится на 13 месте по количеству открытых за полугодие вакансий – 2,4% предложений о работе в нашем регионе касались именно этой отрасли. И это при том, что в данных компаниях, как правило, нет ярко выраженной текучести кадров, как, например, в ритейле. Появление новых вакансий в секторе металлургии чаще говорит о росте производства, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

Несмотря на то, что в первом квартале текущего года все компании оказались в непростом положении из пандемии коронавируса, количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка» в области выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По России в целом рост еще выше – на 13,5%.

Самым непростым месяцем для рынка труда в данной отрасли стал апрель: в Новосибирской области количество вакансий для металлургов сократилось на 28,4% по сравнению с мартом, в России – на 42,1%. Однако уже в мае рынок начал восстанавливаться.

— Металлургические предприятия не приостанавливали свою деятельность в связи с пандемией, так как относятся к производствам непрерывного цикла. Тем не менее, в апреле объемы найма новых специалистов резко сократились – это было связано с неопределенностью в экономике, а также с вынужденным переходом на новые условия. Во-первых, в этот период отделы по работе с персоналом сконцентрировались на создании безопасных с точки зрения вируса условий труда (нужно было решить вопросы со средствами индивидуальной защиты, с дезинфекцией помещений и в целом территории заводов, обеспечить возможность для социального дистанцирования во время работы). Во-вторых, HR-менеджерам необходимо было наладить и свою деятельность в условиях удаленной работы, продумать новые механизмы найма персонала – например, перевести собеседования в видео-формат. Все это потребовало времени. К маю ключевые вопросы были решены, — рассказывает Асель Сейлова.

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях металлургической отрасли, по данным за первое полугодие, составила 54,5 тысячи рублей в Новосибирской области и 61,7 тысячи по России в целом (при этом наиболее частотное предложение составляет 30-40 тысяч рублей). Самые востребованные категории специалистов – инженеры, производственный и рабочий персонал, а также строители, специалисты сферы продаж и транспорта.

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