В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом удваивается раз в пять дней

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал, как менялся показатель удвоения числа заболевших коронавирусом в регионе. При этом, специалисты подчеркивают, что показатель удвоения позволяет понять, как быстро распространяется коронавирус, и дать ответ на важнейший вопрос: за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше?

— Чем быстрее растет число больных с диагнозом «коронавирусная инфекция», тем меньше дней уходит на удвоение. Так, в Италии худший показатель удвоения составлял 1 день и даже меньше. То есть, инфекция распространялась так стремительно, что число людей с диагнозом «коронавирус» каждый день вырастало вдвое, — говорится в сообщении.

Отмечается, к началу мая ситуация в Новосибирской области изменилась в лучшую сторону. До этого удвоение числа заболевших происходило каждые 4 дня. С 1 мая оно перешло на уровень «каждые 5 дней».

В первые выходные мая и до сегодняшнего дня показатель держался в границах этого уровня и остается прежним.

Общее количество жителей Новосибирской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» 6 мая составляет 809 человек, это второй показатель в Сибирском федеральном округе.

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