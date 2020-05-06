На НАЗ им Чкалова смонтируют магнито-импульсную установку для производства деталей Су-34

Летом 2020 года на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова инженеры НГТУ НЭТИ начнут монтаж и наладку самой мощной в России магнито-импульсной установки, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Отмечается, что установка будет запущена в эксплуатацию до конца 2020 года. Она будет производить детали подвесных баков и детали фюзеляжа для самолета Су-34. В перспективе ее планируется использовать для изготовления деталей фюзеляжа SSJ-100, которые также производятся на новосибирском заводе.

В пресс-службе рассказали, что основная задача инженеров факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ — встроить установку в производственный процесс авиазавода, произвести прочностные испытания производимых ею деталей и подтвердить их предполагаемые высокие качества.

Применение установки значительно повысит скорость производства готовых деталей.

— Мощность установки позволяет производить детали, которые сейчас изготавливаются на обычном прессе и требуют доводки в ручном режиме. Соответственно, на заводе будут быстрее получать готовые детали, тратить меньше ресурсов на их изготовление, — говорит руководитель работ, доктор технических наук, заведующий кафедрой самолето- и вертолетостроения Николай Курлаев.

По его словам, технология магнитно-импульсной обработки материалов основана на преобразовании электрической энергии, запасенной в накопителе, в переменное магнитное поле, под воздействием которого происходит пластическая деформация заготовки. У этой технологии широкие возможности — силовое воздействие на заготовку осуществляется дистанционно, без контакта, что позволяет обрабатывать детали, имеющие сложную форму или структуру, полированную или окрашенную поверхность, а также воздействовать на расплавы металлов или заготовки, находящиеся в герметичных контейнерах с вакуумом.

Установку по договору с НГТУ НЭТИ изготовили специалисты Самарского научного исследовательского университета им. Королева, испытания прошли в середине апреля 2020 года. Суммарная запасаемая энергия установки составляет 80 килоджоулей, это самая мощная в России промышленная магнитно-импульсная установка.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ, автор- пресс-служба Самарского университета