 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Лента новостей page/10/124/page/soglashenie-2/page/soglashenie-2

метро

Общественная палата России пролоббирует метро и городскую электричку для Новосибирска

21/03/2019, 19:35
Об этом во время визита в город заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по строительству и ЖКХ Игорь Шпектор.
рейтинг парков легковых автомобилей

14 место заняла Новосибирская область в рейтинге парков легковых автомобилей

21/03/2019, 19:10
Всего в регионе насчитывается 812,1 тысяч машин.
тарифы на вывоз ТКО

Тарифы на вывоз ТКО могут дифференцировать

21/03/2019, 17:04
Региональный парламент планирует рассмотреть этот вопрос на октябрьской сессии.
VIII Международный Сибирский транспортный форум

Основой повестки VIII Международного Сибирского транспортного форума станут нацпроекты

21/03/2019, 16:15
Для участников форума будут действовать десять тематических секций.
правила электробезопасности

Специалисты АО «РЭС» напомнили детям правила электробезопасности накануне весенних каникул

21/03/2019, 14:54
Именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, обусловленных грубыми нарушениями правил электробезопасности.
УФАС

Новосибирское предприятие незаконно взимало плату за тепловую энергию

21/03/2019, 14:41
Компания взимала с потребителя тепловой энергии платы за передачу тепловой энергии в отсутствие у нее тарифа на данную услугу, утвержденного уполномоченным органом.
видеонаблюдение на ЕГЭ

На обеспечение видеосъемки на ЕГЭ область готова потратить 39,5 млн рублей

21/03/2019, 14:37
Аукцион состоится 15 апреля 2019 года.
Количество вакансий для таксистов

Количество вакансий для таксистов в городе за два года выросло в три с половиной раза

21/03/2019, 13:03
Количество резюме водителей увеличилось в десять раз.
Левобережный банк

Forbes вновь включил Банк «Левобережный» в список самых надёжных банков России

21/03/2019, 12:42
По итогам 2018 года банк в очередной раз вошёл в ТОП-100 рейтинга авторитетного экономического журнала.
Open Innovations Startup Tour

Финал Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» состоится в Новосибирске

21/03/2019, 12:09
Участники поборются за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность получения двух миллионов рублей по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.

Популярное с сайта

медицинские концессии

Снова медицинские концессии

14/03/2019, 14:25
Еще два концессионных соглашения могут стартовать в регионе в 2019 году.
В Новосибирске снова откроют Музей игрушки

Поиграть с историей

13/03/2019, 14:00
В Новосибирске будет «перезапущен» музей с потенциалом сильного туристического магнита.
Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов.

Пенсии заменили алиментами по нетрудоспособности

13/03/2019, 12:31
Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов.

Актуальный разговор

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Перспективы санкура: «сделай продукт, за которым поедут все»

Общественная палата России пролоббирует метро и городскую электричку для Новосибирска

21/03/2019, 19:35

14 место заняла Новосибирская область в рейтинге парков легковых автомобилей

21/03/2019, 19:10

Тарифы на вывоз ТКО могут дифференцировать

21/03/2019, 17:04

Основой повестки VIII Международного Сибирского транспортного форума станут нацпроекты

21/03/2019, 16:15

Новосибирское предприятие незаконно взимало плату за тепловую энергию

21/03/2019, 14:41

На обеспечение видеосъемки на ЕГЭ область готова потратить 39,5 млн рублей

21/03/2019, 14:37

Количество вакансий для таксистов в городе за два года выросло в три с половиной раза

21/03/2019, 13:03

Финал Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» состоится в Новосибирске

21/03/2019, 12:09

Область перевыполнила план по числу регистраций в госуслугах

21/03/2019, 10:18

Toyota Corolla — самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

21/03/2019, 10:07

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска