В Новосибирской области начал работу первый фермерский рынок

Первый фермерский рынок Новосибирской области открыл свои площади для небольших хозяйств региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В павильоне площадью 4 тысячи кв. м уже разместились 50 продавцов сезонных овощей, фруктов и сухофруктов, консервированной продукции, а до конца года будет организована продажа мяса.

На рынке организовано 155 торговых мест для товаропроизводителей, на торговую площадку уже зашли порядка 50 фермеров. Отмечается, что приоритет отдан хозяйствам Новосибирской области, однако здесь есть и представители соседних регионов. За счет низких арендных ставок цены на рынке будут сохранять выгодными для покупателей – на 20-30% ниже средней розницы по Новосибирску. Как отметил застройщик торговой площадки Алексей Кузнецов, вся продукция проходит сертификацию в федеральном центре метрологии, в дальнейшем планируется оборудовать место для ветеринарного врача.

Реализация плодово-овощной продукции – первый этап открытия рынка. Далее планируется обустройство павильона на 50 торговых мест с камерами хранения, ветеринарной лаборатории, цеха убоя и изготовления полуфабрикатов. Также ближайших планах – открытие рыбного и бакалейного направлений.

По данным регионального правительства, всего в Новосибирской области насчитывается 22,6 тысяч предприятий розничной торговли.

Фото пресс-службы регионального минпромторга