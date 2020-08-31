Клиника Мешалкина объявила конкурс на проект реконструкции

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина опубликовал конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений, утвержденных Правительством РФ в размере 7,8 млрд руб. Отмечается, что медико-техническое задание и задание на проектирование объекта были скорректированы, сообщили в пресс-службе клиники.

По словам директора Центра Мешалкина профессора А.М. Чернявского, при сохранении общего количества лечебных стационарных коек, общей площади и стоимости проектирования и строительства в дополнение к ранее запланированным зданиям будут произведены реконструкция лабораторного корпуса и строительство вивария.

— Лабораторный корпус 1981 года постройки используется одновременно как виварий, симуляционные классы, медицинский архив, помещения инженерных служб, службы безопасности, службы охраны труда и прочее. Возможностей для научной деятельности нет. Многие исследователи вынужденно работают на базах других научных учреждений Новосибирска, — рассказали в пресс-службе Центра. — Животные содержатся в сарае 1986 года постройки, не отвечающем современным нормам и требованиям. В качестве операционных используются приспособленные помещения лабораторного корпуса, которые не обеспечивают потребность учреждения в экспериментах и обучающих мероприятиях.

В пресс-службе подчеркнули, что создание производства протезов для сердечно-сосудистой хирургии ликвидирует зависимость учреждения от внешних факторов и позволит значимо снизить затраты на медицинские расходные материалы. Существующее на рынке медицинских изделий предложение не удовлетворяет половины спроса учреждения на данный вид расходного материала. Больные вынуждены длительное время ожидать медицинской помощи. В настоящее время учреждение в рамках государственного задания и инициативных исследований ведет работу по созданию протезов для сердечно-сосудистой хирургии.

В соответствии с техническим заданием проектирование всего комплекса НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина должно занять 210 дней, а строительство начаться в 2021 году. При проектировании должны быть выделены пять этапов реконструкции и строительства. Ввод объектов в эксплуатацию будет осуществляться по мере завершения каждого из этапов. Все работы должны быть завершены в 2024 году, а весь комплекс зданий и сооружений введен в эксплуатацию в 2025 году.

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина