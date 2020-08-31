Клиника Мешалкина объявила конкурс на проект реконструкции

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина опубликовал конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений, утвержденных Правительством РФ в размере 7,8 млрд руб. Отмечается, что медико-техническое задание и задание на проектирование объекта были скорректированы, сообщили в пресс-службе клиники.
По словам директора Центра Мешалкина профессора А.М. Чернявского, при сохранении общего количества лечебных стационарных коек, общей площади и стоимости проектирования и строительства в дополнение к ранее запланированным зданиям будут произведены реконструкция лабораторного корпуса и строительство вивария.
— Лабораторный корпус 1981 года постройки используется одновременно как виварий, симуляционные классы, медицинский архив, помещения инженерных служб, службы безопасности, службы охраны труда и прочее. Возможностей для научной деятельности нет. Многие исследователи вынужденно работают на базах других научных учреждений Новосибирска, — рассказали в пресс-службе Центра. — Животные содержатся в сарае 1986 года постройки, не отвечающем современным нормам и требованиям. В качестве операционных используются приспособленные помещения лабораторного корпуса, которые не обеспечивают потребность учреждения в экспериментах и обучающих мероприятиях.
В соответствии с техническим заданием проектирование всего комплекса НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина должно занять 210 дней, а строительство начаться в 2021 году. При проектировании должны быть выделены пять этапов реконструкции и строительства. Ввод объектов в эксплуатацию будет осуществляться по мере завершения каждого из этапов. Все работы должны быть завершены в 2024 году, а весь комплекс зданий и сооружений введен в эксплуатацию в 2025 году.
Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина
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