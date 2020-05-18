В Новосибирской области начала работать услуга предварительной записи в отделения почтовой связи

Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. В настоящий момент в отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи, всего по области их — 21.
— Для предварительной записи необходимо зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки, — пояснил заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Денис Хижняков.
Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.
Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:
УФПС Новосибирской области включает 15 почтамтов, 777 стационарных и 7 передвижные отделений. Предприятие объединяет более 6000 сотрудников, в том числе более 2000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около 300 автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала составляет 58600 км.
Фото предоставлено МР Сибирь АО «Почта России»
Популярное с сайта