В Новосибирской области начала работать услуга предварительной записи в отделения почтовой связи

Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. В настоящий момент в отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи, всего по области их — 21.

— Для предварительной записи необходимо зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки, — пояснил заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Денис Хижняков.

Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.

Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:

630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 73 ;

630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 6 ;

630015, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1А ;

630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 25 ;

630049, г. Новосибирск, Красный проспект , 159;

630054, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 15 ;

630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 20 ;

630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 250 ;

630090, Академгородок, ул. Ильича, 8 ;

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 11 ;

630096, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 15 ;

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33 ;

630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 5 ;

630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 20 ;

630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17 ;

633010, г. Бердск, ул. Ленина, 67.

УФПС Новосибирской области включает 15 почтамтов, 777 стационарных и 7 передвижные отделений. Предприятие объединяет более 6000 сотрудников, в том числе более 2000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около 300 автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала составляет 58600 км.

Фото предоставлено МР Сибирь АО «Почта России»