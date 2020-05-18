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Налоговые меры поддержки бизнеса пока будут только федеральными

Государство облегчит интеграцию бизнеса в «поствирусную» реальность, но не всем и не в равной мере.
  • 18/05/2020, 11:10
Автор: Игорь Смольников
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Государство свою солидарность с бизнесом проявляет вариативно. И его внимания еще нужно добиться.

Всем уже очевидно, что хронология пандемии и ее экономических последствий не идентичны. И даже если спецмеры будут смягчены или сняты, кризис, словно докучливый гость, «еще посидит». Противодействие загостившемуся кризису — дело коллективное. Впрочем, государство свою солидарность с бизнесом проявляет вариативно. И его внимания еще нужно добиться.

По налоговым льготам ожидания были самые большие, но пунктирные — сформулированные или на уровне сослагательного наклонения, или как наивное пожелание «отменили бы вообще все налоги». Реальность жестче этих грез, но не так уж и плоха.

— Фактически сейчас у нас пять групп льгот, доступных по всей стране, — констатирует Мария Ильяшенко, управляющий партнер юридического партнерства «Курсив». — Это снижение страховых взносов, продление сроков сдачи отчетности, налоговые каникулы, отсрочка и рассрочка на основании заявления налогоплательщика и заморозка налогового контроля.

Есть и региональные блоки льгот — их приняли около 50 субъектов страны. Новосибирская область такого регионального блока пока не имеет.

— Новосибирская область исторически не входит в состав субъектов, поощряющих своих налогоплательщиков, — не без иронии отметила Мария Ильяшенко. — У Кемеровской области такой блок есть, у других регионов тоже. Но Новосибирская область, можно сказать, хранит традицию. Хотя есть надежда, что подвижки по этой части все-таки будут и у нас.

По мнению Марии Ильяшенко, снижение страховых взносов — это на сегодня самая функциональная мера. Не будь ее, эффект всех остальных стал бы сугубо условен, символичен.

К сожалению, эта льгота доступна не для всех предприятий, но для малых и средних вполне досягаема. Отраслевая принадлежность предприятия для получения льготы не важна.

Хотя в статистике получателей других видов льгот, конечно, преобладают предприятия, принадлежащие к пострадавшим отраслям.

— Да, проще перечислить те отрасли, которые не пострадали, — уточняет Ильяшенко. — Тем не менее официальный перечень пострадавших отраслей есть. Льгота по снижению размера страховых взносов к этому списку не привязана, что, в общем-то, хорошо. Она доступна для всех малых и средних предприятий с 1 апреля. С заработной платы работника в пределах минимального размера оплаты труда предприятия по-прежнему платят страховые взносы в размере 30%, а со всей суммы, которая превышает МРОТ, у нас будет действовать льгота в 15%. Неважно, окладная это часть или премиальная — с точки зрения трудового законодательства все охватывается понятием «заработная плата». Так что и для премиальных, и для окладных частей применяется сниженный процент страховых взносов. Предприятие должно относиться к категории малых или средних и должно быть включено в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Подчеркну, что членство в этом реестре нужно проверять: предприятие, обладая всеми категориальными параметрами, тем не менее по разным техническим причинам может туда не попасть. Так что проверьте себя.

Следующая льгота — продление сроков сдачи отчетности. Она применима ко всем налогоплательщикам, независимо от отрасли и размеров предприятия. По НДС и страховым взносам за первый квартал сроки сдачи отчетности перенесены на 15 мая. Другая отчетность, которая должна быть сдана с марта по май, сдвинута по срокам сдачи на три месяца.

— Сроки сдачи отчетности изменяются, но не указано, что изменяются сроки самой уплаты налогов, — предостерегает Мария Ильяшенко. — То есть налоги мы уже должны платить, хоть и без сдачи отчетности. Впрочем, отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса тоже есть. Это третий вид льгот — автоматическое продление сроков уплаты, так называемые налоговые каникулы. Воспользоваться ими может не любое предприятие, а только отнесенное к пострадавшим отраслям. Это гостиничный бизнес, общественное питание, кинотеатры. К слову, этот список хоть и замкнутый, но в него уже вносили дополнения. Перечень  закреплен правительственным постановлением №434.

Изначально продление сроков уплаты страховых взносов было предоставлено только в отношении микропредприятий (менее 15 сотрудников). Но сегодня данная льгота распространена на все субъекты малого и среднего бизнеса.

ФНС обобщила информацию о переносе сроков уплаты налогов и сдаче отчетности (из постановления №409). По каждому налогу, по каждому субъекту отдельно дана информация о сроках сдачи отчетности и о сроках уплаты соответствующих налогов. Чтобы не запутаться с переносом сроков сдачи отчетности и уплаты налогов, с  удобной и наглядной таблицей можно ознакомиться на официальном сайте налоговой службы.

Что важно. В отношении налогов и взносов, по которым установлены налоговые каникулы: многие предприниматели не хотели пользоваться данной льготой, так как вырисовывалась перспектива по прошествии времени единоразово заплатить значительную сумму — и текущие налоги и отсроченные. Однако в настоящий момент правительство уточнило порядок уплаты отсроченных налогов — их нужно будет платить в течение года планомерно по 1/12 в месяц.

Для получения поддержки государства очень важна правильная самоатрибуция предприятия при регистрации. Неряшливость в этом вопросе именно сейчас может выйти боком:

— В 409-м постановлении подчеркнуто, что основной вид деятельности должен совпадать с позицией из списка, — объясняет Мария Ильяшенко. — Только в этом случае предприятие будет автоматически отнесено к пострадавшей отрасли. Очень часто ОКВЭДы у нас неправильно определяются: начиная свою деятельность, налогоплательщик неверно указывает ОКВЭД. Например, вы занимаетесь розничной торговлей продуктами и при этом еще ведете гостиничный или ресторанный бизнес. И эти виды бизнеса у вас указаны в качестве дополнительных. Так вот, льготой нельзя будет воспользоваться в этом случае. Право на пользование ей дает только основной вид деятельности.

Для крупного бизнеса предусмотрено НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ продление сроков уплаты. Только на основании заявления, подаваемого в налоговый орган.

— Заявительный порядок отсрочки предусмотрен, вообще-то, для любого предприятия, — поясняет Мария Ильяшенко. — Это прописано в статьях Налогового кодекса — в 61-й, 62-й и 64-й. Но специалисты всегда сетовали на их проблемную механику. Статьи есть, но они фактически нерабочие: чтобы вам предоставили отсрочку или рассрочку по уплате налогов, понадобится больше времени на сбор документов, нежели это оговорено в сих статьях. Половину документов вообще очень сложно предоставить. Так вот, в 409-м постановлении прописан упрощенный порядок получения отсрочки или рассрочки. Налогоплательщику придется подтвердить ухудшение параметров своей деятельности, а в некоторых случаях еще и предоставить обеспечение — залог, банковскую гарантию или поручительство.

Следующая льгота — так называемая заморозка налогового контроля. ФНС объявила, что вплоть до 31 мая не будут назначаться выездные налоговые проверки. А проверки, которые уже назначены, будут приостановлены.

— Камеральные налоговые проверки ограничений не имеют — они, как  и прежде, могут проводиться, — уточняет Мария Ильяшенко. Требования могут направляться как по камеральным, так и по выездным проверкам. Приостановление выездных проверок на возможность направления требований не влияет. Плюсы ситуации в том, что продляются сроки для ответов на требования — считают их в рабочих днях. По общей практике — на 20 дней, в отношении НДС — на 10 дней. Но даже если вы пропустите сроки ответа, то по требованиям, полученным с 01.03.20 по 31.05.20, налоговая штрафовать не будет по ст.126 НК РФ.

Прием граждан в налоговой службе (в том числе для проведения комиссий, рассмотрения материалов налоговой проверки или допросов) также невозможен из-за прямого запрета — вплоть до 31 мая, несмотря на то, что нерабочие дни закончились.

Федеральный блок льгот Мария Ильяшенко охарактеризовала как достаточно дружественный к малому и среднему бизнесу, хоть и не лишенный структурных шероховатостей.

— Идеальным, конечно, было бы получить тандем из федерального и регионального блока льгот, — резюмировала она. — Тогда меры имели кумулятивный эффект. Но такой практики у наших властей нет. Впрочем, время «прервать традицию» у них еще есть. Большая часть регионов предусмотрела льготы для «спецрежимников» — так что даже за базой опыта далеко ходить не надо. 11 мая мы стали свидетелями очередного выступления президента. Он анонсировал новые налоговые меры поддержки бизнеса. В частности, в выступлении говорилось, что предприятия пострадавших отраслей получат не просто отсрочку по налогам и страховым платежам, а полное списание налоговых платежей за 2 квартал 2020 года (за исключением НДС). Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные некоммерческие организации.

Самозанятым гражданам президент пообещал вернуть налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме, а также предоставить «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут оплатить налоги в этом году. ИП также обещали предоставить один МРОТ, но только тем, которые заняты в пострадавших отраслях, и предоставлен он будет для уменьшения страховых взносов. Что ж, будем ожидать нормативные акты, которые утвердят порядок получения новых льгот.

Фото: баз- pixabay.com, автор- Picography

 

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