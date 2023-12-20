В Новосибирской области начали производить оборудование для нефтедобычи

— В Новосибирской области за последние полтора года фактически с нуля сформировалась отрасль оборудования и сервисов для нефтегазодобычи. Были услуги соответствующих научных организаций, институтов Академгородка в интересах нефтяников и газовиков, но, чтобы мы производили зонды для скважин, оборудование для бурения, программное обеспечение для прогноза баланса месторождений, различные другие сервисы — такого не было, — отметил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, сегодня десятки компаний Новосибирской области заняли эту нишу, часть из них выросла из небольших стартапов-резидентов Академпарка.

Существенный рост — 67,7% — показывает и отрасль производства компьютерных, электронных и оптических изделий.

— Эта отрасль по как объемам роста производства, так и по приросту доходов в бюджет Новосибирской области на сегодняшний день является лидером. Да, в абсолютных цифрах может быть еще сложно электронщикам тягаться с угольщиками или транспортниками, но темпы прироста впечатляющие и самые высокие, — подчеркнул глава региона.

Предварительный рост валового регионального продукта (ВРП) ожидается на отметке 102,3%, индекс промышленного производства — 104,4%. Андрей Травников добавил, что увеличение объемов производства на обрабатывающих предприятиях идет опережающими темпами, увеличение объемов в обработке ожидается на уровне 10%.