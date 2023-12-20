Завод по глубокой переработке пшеницы построят под Бердском

Компания ООО «Маслов» анонсировала интерес к запуску еще одного проекта на территории «Южного» ПЛП. На инвестиционный совет Новосибирской области она вышла с проектом по строительству производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы.

Как пояснил финансовый директор ООО «Маслов» Иван Калькаев, в рамках нового проекта компания планирует создать завод по переработке 290 тыс тонн пшеницы и 200 тысяч тонн муки в год. Также на площадке планируется создание мощностей для единовременного хранения 50 тысяч тонн зерновых культур. Для реализации проекта компания запросила 43,5 га земли в ПЛП «Южный».

Объем капитальный вложений в проект составит 5,6 млрд рублей. Из них 10% собственные инвестиции компании, 90% средства банка АО КБ «Солидарность». Как заверил инвестсовет Иван Калькаев, согласие на финансирование от банка уже получено. Также достигнуты договорённости о покупке всей производимой предприятием продукции со стороны партнеров. О каких партнерах идет речь Калькаев не уточнил. Напомним, ранее сообщалось, что вся продукция маслоэкстракционного завода будет уходить на экспорт в Китай.

Выйти на строительную площадку в ПЛП «Южный» «Маслов» планирует в 2025 году, запуск производства намечен на 2 квартал 2027 года. В рамках проекта планируется создать 220 новых рабочих мест со средней зарплатой 80 тысяч рублей. При полной загрузке предприятие может выпускать 1 млн тонн готовой продукции в год, из них 47% крахмалы, 10% — глютены, остальное побочные продукты: отруби, кормовые добавки и т.д. Окупаемость проекта — 6 лет. Бюджетная эффективность с 2023 по 2031 годы составит 2,7 млрд. руб.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил коллегам поддержать проект, но предупредил инвестора, что с учетом особой ценности территории с него будут максимально жёстко спрашивать по соблюдению сроков реализации проекта. В ответ Иван Калькаев заверил, что сроки вполне реалистичные.

Учредитель ООО «Маслов»: господин Цюй Фэй — 99%, ООО «Солидарность-Риелт» — 1%. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Господин Цюй Фэй с 2008 года является гражданином РФ. ИП Цюй Фэй ведет деятельность в сфере строительства, аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

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