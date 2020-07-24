В Новосибирской области начали выращивать ценные породы рыб

Нельму, стерлядь, сома и другие ценные породы рыб выращивают рыбохозяйственные предприятия региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Наш регион обладает значительным потенциалом для развития рыбохозяйственной отрасли – в Новосибирской области протекает около 430 рек, более 3000 озер, которые имеют рыбохозяйственное значение. Ежегодно объемы вылова рыбы возрастают, в 2019 году было выловлено более 11 тыс. тонн – на 17% больше, чем в предыдущем году. А по итогам прошедшего полугодия вылов составил 3150 тонн, прибавка к аналогичному уровню 2019 года – 14%. Основными видами рыб, добываемыми на водоемах области, являются сазан, карась и окунь, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Виктор Апанасенко.

Замминистра подчеркнул, что в Новосибирской области предусмотрены меры господдержки развития аквакультуры (рыбоводства) и промышленного рыболовства, которые финансируются за счет средств областного бюджета. В 2019 году рыбохозяйственным организациям была оказана поддержка на сумму 20 млн рублей. Аналогичная сумма господдержки предусмотрена и на этот год – в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной правительством региона.

Как рассказал Виктор Апанасенко, в Новосибирской области действует уже три предприятия, работающих с помощью установок замкнутого водооборота.

Например, в исследовательском центре аквакультуры Новосибирского государственного аграрного университета выращивается молодь нескольких ценных видов рыб, в основном, осетровых. Ведется научная работа. Так, недавно ученые центра впервые в России смогли получить личинку линя, технология пока держится в секрете. Выращенная в центре молодь рыбы – порядка 3 млн штук в год – поставляется на рыбохозяйственные предприятия области для дальнейшего производства товарной рыбы. Но главная задача центра – образовательная, поскольку необходимо обеспечить высококвалифицированными специалистами в сфере водных биоресурсов рыбохозяйственную отрасль региона. Подготовленные здесь кадры сейчас очень востребованы как в нашем регионе, так и далеко за его пределами.

На предприятии «Новые технологии», расположенном в Коченёвском районе, занимаются товарным рыбоводством – здесь производят 4 тонны стерляди, нельмы, осетра в год. Такие ценные породы рыб поставляются в рестораны и торговые сети.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области