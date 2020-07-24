Суши: легендарное блюдо Страны восходящего солнца

Один из самых ярких примеров – суши, которые позиционируют не просто как оригинальную закуску, а настоящий образец чистоты, вкуса и изысканности.

История суши

Считается, что известное блюдо возникло много веков назад на территории Юго-Восточной Азии в результате поиска способа длительное время хранить свежую рыбу. Согласно одной из версий сначала суши, или суси, называли просто соленую рыбу. Чтобы сохранить ее свежесть, слои разделанной продукции пересыпали солью и помещали сверху пресс. Со временем дополнительным ингредиентом стал сваренный на пару подсоленный рис. В таком виде продукт мог бродить месяцами из-за чего его начали называть «перебродившим» или «нари суши». Современные вариации появились только в XIX столетии.

Заказать суши с вкусной начинкой можно через службу доставки «Фарфор» https://chel.farfor.ru/ с безупречной деловой репутацией, положительными отзывами клиентов. Среди позиций меню очень популярны ассорти-сеты роллов разных видов, рулетики из риса с лососем, тунцом, угрем. Качественная закуска, приготовленная по технологии, имеет тонкий аромат, небольшое количество жиров, низкую калорийность. Ингредиенты содержат много витаминов, полезных минералов. При условии грамотного выбора начинки блюдо можно подобрать и для детей.

Виды суши и начинок

В японской кухне термин суши означает не только любимую многими закуску, но и большой спектр блюд, приготовленных на базе сумеси – риса с уксусом и начинки, как правило, сырой рыбы.

На современном этапе готовят несколько видов закуски:

норимаки (рис с дополнительными ингредиентами заворачивают в лист сушеной нори);

бо-дзуси (спрессованная горкой вареная крупа, начинка – сверху);

нигири-дзуси (формируются рисовые «пальчики, морепродукты или омлет помещают на верхушке);

чираси-дзуси (рис в пиале, перемешанный с другими компонентами).

Чтобы приготовить вкусную закуску, необходимо знание технологии, определенные кулинарные навыки. Выгодней и удобней заказать суши наборы через в ресторане «Фарфор» https://chel.farfor.ru/japan/sety/, указав удобное время привоза. При выборе необходимо учитывать вес порции, количество человек в компании, вид начинки и личные предпочтения.

Кроме привычных для нас начинок, например, соленой рыбы, морепродуктов, икры, крабового мяса для готовки закуски традиционно используют и более экзотические варианты. Популярны рисовые рулетики с тофу, корнем редьки, высушенными полосками тыквы, грибами шиитаке. Пикантность блюду добавят приправы – белый, черный кунжут, васаби, соевый соус. Суши с правильной начинкой при условии красивой подачи станет яркой позицией любого меню.