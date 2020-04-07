В Новосибирской области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

— На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, последний пациент прилетел из Москвы 28 марта. Под медицинским наблюдением находятся 4 200 человек. В Новосибирской области проводятся необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, принимаются превентивные меры, — рассказал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Напомним, по данным оперативного штаба на 10.00 7 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки новых случаев заражения не выявлено.

Под медицинским наблюдением остаются 4 200 человек. 5 495 жителей области снято с медицинского наблюдения. В детской больнице №3 находятся всего 15 детей с подозрением на коронавирус. За сутки поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, его отец вернулся из Санкт-Петербурга. 8 детей выписали. Положительных результатов теста на COVID-19 у детей нет.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 1 472 человека. Госпитализировано с такими диагнозами – 26 пациентов.

За последние сутки в России зарегистрировано 1154 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 43 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее количество заразившихся достигло 7497 человек.

За день умерло 11 человек. Общее число погибших составило 54. За последние сутки выздоровело 88 человек, всего — 494.

Ни одного заболевания не зафиксировано в Ненецком автономном округе, Туве, республике Алтай и на Чукотке.

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