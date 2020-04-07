Появились первые сведения о доходах и зарплатах руководителей МУПов

Некоторые из руководителей муниципальных учреждений и структурных подразделений мэрии обнародовали сведения о своих доходах и имуществе по итогам 2019 года. Как следует из размещённых на сайте мэрии деклараций, в настоящий момент лидером по доходам среди обнародовавших является директор МКУ «Информационное агентство Новосибирск» Николай Копалов. Его годовой доход составил 13,2 млн рублей. Как следует из декларации, такой доход руководитель МКУ получил не только с зарплаты с прошлого места работы главным редактором сайта «Новосибирские новости», но и с предпринимательской деятельности. В собственности находится автомобиль «Mazda». В пользовании — две квартиры общей площадью 90,3 кв. м и два земельных участка общей площадью 682 кв. м. Одна из квартир и один из участков находятся также в пользовании несовершеннолетнего ребёнка. У предшественника Копалова на должности — депутата горсовета, бывшего секретаря Новосибирского обкома КПРФ Ивана Конобеева, в январе назначенного советником мэра, — за период работы в этой должности в феврале 2019 года среднемесячная заработная плата составляла 74,4 тысячи рублей. Ранее, по итогам 2018 года, Конобеев декларировал доход в 722,4 тысячи.

Следующим по доходам среди отчитавшихся идёт глава Дзержинского района Александр Рудских, назначенный на эту должность в начале мая и до этого возглавлявший ОАО «Электроагрегат». Его годовой доход составил 3 млн. рублей. У чиновника имеется в общедолевой (1/2) собственности квартира (56,1 кв. м) и автомобиль Land Rover Discovery. Ещё одна квартира, принадлежащая супруге Рудских (108 кв. м), у чиновника в пользовании. Доход супруги главы района составил 345,6 тысячи рублей. Кроме указанной ранее квартиры в собственности, ещё одна (102,1 кв. м) у неё в пользовании.

На третьем месте по доходам находится начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко. Как и Рудских, он был назначен на должность относительно недавно — в середине января 2020 года. До этого Куценко служил в МВД и Внутренних войсках РФ. Его годовой доход составил 2,2 млн рублей. В собственности чиновника — земельный участок (900 кв. м). В пользовании — квартира (74,7 кв. м) и три объекта незавершённого строительства: дом (199 кв. м) и две бани (50 кв. м). Доход супруги Куценко составил 216,4 тысячи рублей. У неё в индивидуальной собственности имеется квартира (42 кв. м) и в общедолевой — машиноместо. Автомобиля у семьи чиновника нет.

На последнем месте по уровню годовых доходов среди отчитавшихся находится директор МБУ «Геофонд» Сергей Ямковой с доходом 1,4 млн рублей. У него в собственности есть два земельных участка общей площадью более тысячи кв. м, две квартиры (80,9 кв. м), два автомобиля Nissan, автоприцеп и моторная лодка. В пользовании у руководителя учреждения — гараж (24 кв. м), овощехранилище (2,5 кв. м) и принадлежащие супруге земельный участок (726 кв. м) и баня (46,1 кв. м). Помимо указанных гаража и бани, супруге Ямкового также принадлежит квартира (42 кв. м). Доход женщины составил 339,4 тысячи рублей.