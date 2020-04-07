Появились первые сведения о доходах и зарплатах руководителей МУПов

Некоторые из руководителей муниципальных учреждений и структурных подразделений мэрии обнародовали сведения о своих доходах и имуществе по итогам 2019 года. Как следует из размещённых на сайте мэрии деклараций, в настоящий момент лидером по доходам среди обнародовавших является директор МКУ «Информационное агентство Новосибирск» Николай Копалов. Его годовой доход составил 13,2 млн рублей. Как следует из декларации, такой доход руководитель МКУ получил не только с зарплаты с прошлого места работы главным редактором сайта «Новосибирские новости», но и с предпринимательской деятельности. В собственности находится автомобиль «Mazda». В пользовании — две квартиры общей площадью 90,3 кв. м и два земельных участка общей площадью 682 кв. м. Одна из квартир и один из участков находятся также в пользовании несовершеннолетнего ребёнка. У предшественника Копалова на должности — депутата горсовета, бывшего секретаря Новосибирского обкома КПРФ Ивана Конобеева, в январе назначенного советником мэра, — за период работы в этой должности в феврале 2019 года среднемесячная заработная плата составляла 74,4 тысячи рублей. Ранее, по итогам 2018 года, Конобеев декларировал доход в 722,4 тысячи.
Следующим по доходам среди отчитавшихся идёт глава Дзержинского района Александр Рудских, назначенный на эту должность в начале мая и до этого возглавлявший ОАО «Электроагрегат». Его годовой доход составил 3 млн. рублей. У чиновника имеется в общедолевой (1/2) собственности квартира (56,1 кв. м) и автомобиль Land Rover Discovery. Ещё одна квартира, принадлежащая супруге Рудских (108 кв. м), у чиновника в пользовании. Доход супруги главы района составил 345,6 тысячи рублей. Кроме указанной ранее квартиры в собственности, ещё одна (102,1 кв. м) у неё в пользовании.
На третьем месте по доходам находится начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко. Как и Рудских, он был назначен на должность относительно недавно — в середине января 2020 года. До этого Куценко служил в МВД и Внутренних войсках РФ. Его годовой доход составил 2,2 млн рублей. В собственности чиновника — земельный участок (900 кв. м). В пользовании — квартира (74,7 кв. м) и три объекта незавершённого строительства: дом (199 кв. м) и две бани (50 кв. м). Доход супруги Куценко составил 216,4 тысячи рублей. У неё в индивидуальной собственности имеется квартира (42 кв. м) и в общедолевой — машиноместо. Автомобиля у семьи чиновника нет.
На последнем месте по уровню годовых доходов среди отчитавшихся находится директор МБУ «Геофонд» Сергей Ямковой с доходом 1,4 млн рублей. У него в собственности есть два земельных участка общей площадью более тысячи кв. м, две квартиры (80,9 кв. м), два автомобиля Nissan, автоприцеп и моторная лодка. В пользовании у руководителя учреждения — гараж (24 кв. м), овощехранилище (2,5 кв. м) и принадлежащие супруге земельный участок (726 кв. м) и баня (46,1 кв. м). Помимо указанных гаража и бани, супруге Ямкового также принадлежит квартира (42 кв. м). Доход женщины составил 339,4 тысячи рублей.
Кроме годовых доходов стали известны и среднемесячные зарплаты руководителей муниципальных учреждений и предприятий. Так, согласно этим данным, самая скромная средняя зарплата (46,9 тысячи рублей) — у руководителя МКП «ПАТП-5», депутата заксобрания Валерия Ильенко. Напомним, что годом ранее, согласно декларации за 2018 год, его годовой доход составлял 2,1 млн рублей.
В следующую «ценовую категорию» с зарплатами от 50 до 70 тысяч вошли руководители МКУ «ДЭУ №3» Иван Климов (68,1 тысячи рублей), МКУ «ДЭУ №5» Андрей Тырса (68,9), МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений» Александр Мысик (53), МКУ «Гормост» Борис Хайруллин (67,3), МУП «Новосибирская энерго-сетевая компания» Дмитрий Бачурин (58,8), МКП «ПАТП-8» Николай Нецветаев (50,5), МУП «Автосвязь» Владимир Чернышёв (57,1), МКУ «Дзержинец» Борис Мальцев (54,2), МКУ «Первомайское» Евгений Волков (51,7). В эту же категорию попал и депутат горсовета Новосибирска Валерий Науменко, возглавляющий МКУ «Городской фонтан» (58,3), его доход по итогам 2018 года доход составил 793,9 тысячи рублей.
Наиболее многочисленной на данный момент оказалась категория руководителей с зарплатами от 70 до 100 тысяч рублей. В частности, у директора МКУ «ДЭУ №1» Алексея Лыкова средняя заработная плата составила 91,1 тысячи, МКУ «ДЭУ №4» Наиля Хабирова — 70,3 тысячи, МКУ «ДЭУ №6» Николая Некрасова, — 75,7 тысячи, МКУ «ДЭУ Советского района» Александра Ильиных — 70,6 тысячи рублей. У экс-руководителя МКУ «Гормост» Юрия Дёмина до назначения в апреле 2019 года начальником управления дорожного строительства — 72,2 тысячи. В новой должности средняя зарплата Дёмина составила 115 тысяч рублей. Директор МКУ «Горзеленхоз» Екатерина Пойкина, назначенная на должность в августе 2019-го, получает среднюю зарплату в 70,5 тысячи рублей. У её предшественника Александра Сумина до отставки зарплата была немного больше — 73,5 тысячи.
В эту категорию вошли также руководители МКУ «Центр управления городским электротранспортом» Александр Руденко (74,1), МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрей Романов (82,9), МУП «Центр муниципального имущества» Эдуард Беляцкий (89) и директор МКУ «Новосибирский городской архив» Сергей Райхман (73,5).
Кроме того, в городе есть ряд руководителей с зарплатой более 100 тысяч рублей. Кроме уже упомянутого Юрия Дёмина к ним относятся руководители МУП «Пассажиртрансснаб» Константин Каплуновский (105,4), МКП ГЭТ Константин Прокин (118,6). Наибольшая зарплата у главы МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло — 174,9 тысячи рублей.
Напомним, что в ближайшее время руководители муниципальных предприятий, муниципальные служащие Новосибирска и государственные служащие Новосибирской области, а также представители городского и областного депутатских корпусов должны будут обнародовать информацию о доходах и имуществе по итогам 2019 года.
Фото: pixabay.com, автор- nattanan23
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