В Новосибирской области новых случаев заражения коронавирусом нет

По данным оперативного штаба по состоянию на 19.00 26 марта в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что пациентки находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В сводке, опубликованной 26 марта Роспотребнадзором, учтен пациент, выявленный 25 марта.

Под медицинским наблюдением находится 4 359 жителей региона. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у них нет. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 420 человек.

Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки – 2 822 человека. Госпитализировано с такими диагнозами – 57 человек.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Больше всего людей с положительным тестом выявлено в Москве – 120. 15 человек успешно вылечились и вчера покинули больницы. Два пациента в Москве скончались.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu