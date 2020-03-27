Выступление Владимира Путина: основные тезисы

В своем обращении к нации президент Владимир Путин объявил ряд мер по борьбе с риском эпидемии Covid19:

В целях предотвращения угрозы быстрого распространения эпидемии следующая неделя официально объявляется нерабочей. Мы ожидаем, что в результате объявленных длительных выходных промпроизводство может снизиться на 10% г/г в апреле, однако на потреблении это отразится в гораздо меньшей степени – мы ожидаем, что оно снизится на 5% г/г. Президент анонсировал ряд мер в области социальной политики. В период пандемии минимальные выплаты по пособию по безработице вырастут с 8 до 12 тыс. руб. в месяц. Граждане, которые находятся на больничном или лишились более 30% своих доходов, смогут временно приостановить выплаты как по ипотеке, так и по неипотечным кредитам. Мы считаем, что эта мера не представляет большого риска для банковского сектора – учитывая важность кредитной истории, россияне показывают хорошую дисциплину при обслуживании долга, и мы не ожидаем существенного скачка в росте проблемной задолженности в розничном сегменте. Владимир Путин также объявил о том, что проценты физических лиц по розничным вкладам, которые ранее не облагались налогом, сейчас будут облагаться налогом на доходы физлиц по ставке 13%. В долгосрочной перспективе эта мера приведет к снижению стимулов для частных лиц делать сбережения посредством простых банковских продуктов (в том числе, в депозитах) и будет стимулировать рост интереса к инвестициям на финансовых рынках. Однако в свете недавнего обвала мировых финансовых рынков, мы сомневаемся в том, частные инвесторы найдут в себе смелость переключить внимание на финансовые инвестиции уже в этом году. Кроме того, по российскому законодательству поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, могут быть имплементированы только со следующего налогового периода, то есть с января 2021 года. Эта мера, по нашим оценкам, может принести бюджету до 100 млрд рублей в год. С целью поддержать реальный сектор Владимир Путин объявил о предоставлении компаниям малого и среднего бизнеса отсрочки по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. Размер страховых взносов, которые выплачивают эти компании, будет понижен на постоянной основе с текущих 30% до 15%; однако эта пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую размер МРОТ. Мы считаем, что эта мера обойдется бюджету в 300-400 млрд рублей в годовом выражении. Президент также предложил ввести шестимесячный мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний – пока не ясно, как эта мера будет оформлена юридически, но мы считаем, что она будет наиболее ощутима для банковского сектора, который потенциально может столкнуться с сильным скачком в росте проблемной задолженности в корпоративном сегменте. Чтобы компенсировать убытки в части бюджетных доходов, президент Путин объявил об увеличении налога на доходы, полученные в форме дивидендов и уходящие на офшорные счета, с текущих 2% до 15%. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе эта мера компенсирует убытки федерального бюджета от сокращения налоговой нагрузки для предприятий малого и среднего бизнеса.

Наше общее впечатление от выступления президента заключается в том, что экономические корректировки в связи с эпидемией в России, главным образом, лягут на банковский сектор в том его сегменте, который особенно сильно кредитовал предприятия малого и среднего бизнеса. Пострадают также и граждане с высоким уровнем дохода, которые жили на доходы со своего капитала и придерживались консервативного подхода в его размещении – при этом введение 13%-го налога на проценты по депозитам затронет лишь небольшую часть населения России. При этом чистые затраты бюджета от объявленных социальных мер и поддержки компаний малого и среднего бизнеса будут не так уж значительны – во-первых, потому что вклад этого сегмента в доходы бюджета никогда не был большим, во-вторых, потому что эти меры будут уравновешены повышением налоговой нагрузки на тех, кто пользовался преимуществами дивидендных платежей, и кто жил на проценты с депозитов.

Фото: пресс-служба банка