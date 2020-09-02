В Новосибирской области обмолочено 32% зерновых и зернобобовых культур

Уборочная кампания 2020 года в регионе началась 20 июля, что почти на три недели раньше средних многолетних сроков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Сегодня мы идем с опережением темпов уборки прошлого года. Обмолочено 474 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 32% к уборочной площади. В прошлом году на эту же дату было обмолочено 345 тыс. га, или 24,4%. Валовой сбор составляет 900 тысяч с урожайностью 19 ц/га. Это дает нам основание говорить, что уборочная кампания будет проведена в оптимальные сроки. Кроме того, нас радует текущая урожайность, несмотря на то, что она несколько ниже прошлогодней. А благодаря проводимой работе по интенсификации растениеводства, техническому переоснащению, нам удается сглаживать последствия погодных аномалий, – сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что высокими темпами ведут уборочную кампанию Маслянинский и Сузунский районы, где убрано более половины площадей. Хорошие темпы также показывают Купинский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский районы».

Евгений Лещенко рассказал, что в этом году зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади почти 1,5 млн га, что на 75 тыс. га больше уборочной площади прошлого года. Планируемый валовой сбор в весе после доработки составит порядка 2-2,1 млн тонн – этого будет достаточно для внутрихозяйственного потребления региона, а порядка 350 тыс. тонн пойдет на свободную реализацию. Министр отметил, что пшеница, выращенная в Новосибирской области – высокого качества, она выведена в Сибири и имеет высокое содержание белка и клейковины.

Помимо уборки зерновых, технических и масличных культур сельхозпроизводители убирают картофель и овощи. Так, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 292 га – 10,7% к уборочной площади (за 2019 год на текущую дату было выкопано 333 га, или 9%). Овощи убраны с площади 37 га, что составляет 5,1% к уборочной площади.

— Кормозаготовительная кампания продолжается во всех районах области. На сегодняшний день заготовлено 1 млн 48 тыс. тонн сенажа, что составляет 82% от плана, сена заготовлено более 350 тыс. тонн или 92,3%. В 21 районе области приступили к уборке силосных культур, валовой сбор зеленой массы составляет 129 тыс. тонн при плане 573,6 тыс. тонн. Урожайность радует и имеет тенденцию к повышению, сейчас кормообеспеченность на одну условную голову составляет 17 центнеров кормовых единиц, — рассказал министр. — Кроме этого, есть понимание того, где наиболее пострадавшие районы будут брать недостающие объемы кормов. Также для поддержки наших животноводов Правительством региона принято новое постановление, где предусмотрена субсидия на приобретение минеральные удобрений и средства защиты растений – всего более 200 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области