В НГТУ НЭТИ эксперты в сфере стартапов научат студентов запускать свои проекты

— На курсе студенты пройдут путь от идеи до первых продаж: познакомятся с методами глубинного интервью CustDev, обучатся основам digital-маркетинга, соберут MVP (минимально жизнеспособный продукт), а затем подготовят презентации проектов. В финале студенты будут презентовать свои бизнес-идеи экспертам и инвесторам. Лучшие поборются за возможность получить инвестиции и стать резидентами бизнес-инкубатора «Гараж», — рассказали в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Курс продлится полтора месяца, занятия будут проходить 2 раза в неделю. Цель мероприятия — создать в Новосибирске профессиональное стартап-комьюнити, в котором каждый участник сможет в любой момент получить помощь и поддержку для своего проекта.

— В мероприятии может принять участие любой студент, но особенно оно поможет тем, кто давно думает начать свое дело, но сомневается из-за нехватки опыта и знаний. Курс будет полезным для всех, кто хочет найти себя или сомневается в своей профессии. Попробовать себя в роли стартапера — правильный шаг, это очень увлекает, а при правильном подходе приносит деньги. К нам приходят ребята, которые ищут возможности творить. Стартап-коммьюнити СБИ «Гараж» — это общество молодых и предприимчивых ребят. Когда вокруг тебя лидеры, это мотивирует и дает сил, чтобы не сдаваться в трудные времена, — говорит один из кураторов стартап-курса Founder Георгий Зорин.

По словам организаторов, это первый в Новосибирске практический стартап-курс, на котором участники не только будут получать теорию, но и сразу же применять ее в своем проекте под контролем кураторов.

— Наша цель — дойти с участниками до первых продаж и познакомить их с инвесторами, сделать такой проект, который будет способен развиваться и после нашего курса. Лучшие проекта курса станут резидентами бизнес-инкубатора «Гараж», а это значит, что они получат: офис, в котором они смогут работать, необходимое оборудование, финансовую и информационную поддержку НГТУ НЭТИ, — рассказывает Георгий Зорин.

В пресс-службе рассказали, что оценивать проекты в финальной битве будут ведущие эксперты в сфере стартапов и венчурные инвесторы: Игорь Ожерельев, сооснователь второго после Qiwi платежного сервиса Kengu.24, Павел Охонин, исполнительный директор венчурного фонда KamaFlow, Вячеслав Карбовский, сооснователь стартап-платформ Nodex Blockchain и StartMarket.

Авторы курса: руководитель направления обучения «Глобальный менеджмент инноваций и технологий» НГТУ НЭТИ кандидат экономических наук Евгения Горевая и экс-представитель Фонда развития интернет-инициатив, экс-скаут акселерационных программ МТС-Гаража, Мегафона, ВТБ и X5 RetailGroup Дарья Пашко. Их «воспитанники» уже привлекли более 3,5 млн рублей инвестиций, среди них есть и те, кто вышел на стабильную прибыль.

Записаться на курс и узнать подробную информацию можно на сайте.

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ